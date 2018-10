Haksa dice no a Montenegro

Llegó el entrenamiento y todo parecía normal hasta que alguien se percató de que Haksabanovic estaba presente en el Ciudad de Málaga. El futbolista sueco de pasaporte montenegrino tenía que incorporarse a la selección sub 21 de su país para la disputa de varios encuentros. Sin embargo, ha decidido darle prioridad al Málaga.

El extremo se queda en Málaga y no jugará los dos partidos que tenía que disputar con Montenegro, uno contra Luxemburgo pasado mañana (a las 16:00) y el otro el martes 16 contra Kazajistán (16:00). Se perdía la cita de Albacete y, posiblemente, no estaría en condiciones de jugar contra el Elche. Pero Haksa, que todavía no ha debutado con el Málaga en partido oficial, y que venía siendo convocado por la absoluta de su país, elige quedarse y pelear por un puesto.

Precisamente Manuel Pellegrini, entrenador del West Ham United, equipo al que pertenece, habló de él: "Es un jugador joven, con mucho futuro. Para el fútbol de aquí va a ser muy útil para subir a Primera". De momento, no ha tenido ocasión de demostrarlo, pero con gestos como este, es posible que Muñiz le premie pronto.