Haksa, el internacional inédito

Málaga y Unicaja están en la Costa del Sol tras sus partidos dominicales en La Coruña y Madrid. El equipo de fútbol hizo escala y pernoctó en la capital tras el valioso empate en Riazor, como el de baloncesto tras jugar su partido ante el Real, donde bordeó el triunfo. Las dos expediciones coincidieron en el AVE de vuelta desde Madrid. Y se pudo ver el buen rollo entre ambas plantillas. El Málaga distribuyó imágenes con protagonistas de los dos equipos. El capitán Carlos Suárez posaba con Juan Rodríguez, adjunto de la dirección deportiva. Y Alberto Díaz con Adrián González, hombres indispensables para Casimiro y Muñiz. La última vez que coincidieron ambos equipos en una situación similar fue antes de que los cajistas emprendieran el viaje a Valencia para el tercer partido de la final de la Eurocup.

Con la entrada en la recta final del Dépor-Málaga de Héctor Hernández, Muñiz ha hecho jugar ya a 23 jugadores en Segunda División con la camiseta blanquiazul en lo que va de curso (incluyendo a Recio). Pero en esa lista no está Sead Haksabanovic. El joven futbolista sueco no ha entrado ni siquiera en convocatorias en lo que va de curso. Pero eso contrasta con su papel en la selección de Montenegro, donde tendrá un par de partidos con la sub 21.

4Internacionales. En categorías inferiores aporta el Málaga en estas convocatorias

Haksa, como le bautizó Caminero en su presentación, no ha tenido minutos oficiales con el Málaga, porque ni siquiera jugó contra el Almería en Copa al estar precisamente con su selección. El habilidoso futbolista cedido por el West Ham United también tuvo algunos pequeños problemas físicos no hace mucho, pero su ostracismo obedece más a su falta aún de entendimiento del idioma y del modelo futbolístico que a otra cuestión.

Y no será porque no se han movido las bandas, donde ya han actuado Ontiveros, Renato Santos, Juankar, Mula, Dani Pacheco y hasta Juanpi Añor. Por lo pronto tendrá una doble ocasión para coger ritmo en este parón internacional. Haksabanovic jugará en Niksin un Montenegro-Luxemburgo sub 21 el viernes 12 de octubre a las 16:00, justo a la misma hora que el Málaga-Alba. El martes 16 repite escenario y hora para un duelo contra Kazajistán. Regresará al 17 de octubre, por lo que es improbable que ante el Albacete vaya a estar entre los 18 de Muñiz.

No es el único joven que tendrá la oportunidad de foguearse con su país. También el centrocampista del Atlético Malagueño Keidi Bare tendrá doble cita defendiendo a su país. El jueves 11 jugará en Tirana contra España sub 21 (19:00 horas) y en Parnu contra Estonia (martes 16, 18:00 horas).

Por otro lado, Álvaro Fernández e Iván Jaime disputarán un minitorneo de clasificación de la próxima Eurocopa Sub-19 que se jugará en Basilea, Suiza: España-Andorra (mañana a las 13:00), España-Bielorrusia (sábado 13, 11:00) y Suiza-España (martes 16, 18:00).