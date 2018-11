Haksabanovic describe sus primeros pasos por La Rosaleda

Sead Haksabanovic disputó ante el Nàstic de Tarragona sus primeros minutos en partido oficial con el Málaga. No había entrado hasta el momento en lista, pero las circunstancias y la repentina lesión de Koné le abrieron las puertas de La Rosaleda. Buen papel el del sueco de origen montenegrino, que repasó para los medios del club su estreno con el equipo.

"Estoy feliz, estoy aquí porque quiero jugar para este club. Estoy contento por haber jugado mi primer partido. Al principio estaba un poco nervioso, pero todos los compañeros me dieron ánimos y me desearon suerte. Así que salí al campo simplemente a jugar y disfruté", señala el atacante.

Haksa también describe el ambiente. "Cuando llegué a Málaga no pensé que el ambiente en La Rosaleda fuera tan bueno al estar en Segunda División, pero la afición es impresionante", relata el futbolista cedido por el West Ham, que compara con la Premier: "Todo el mundo sabe que en Inglaterra los aficionados están locos por el fútbol, pero aquí en España también lo están. No lo sabía, pero ahora sé que la afición del Málaga es top".

También establece comparación en lo futbolístico: "Son similares ya que son grandes en el fútbol. Allí, como sabéis, hay mucha lucha, correr y jugar. Aquí, el enfoque es jugar bien, correr, jugar bien y correr".

Haksabanovic hace la entrevista en inglés y hace esfuerzos por mejorar su comunicación con la plantilla y el cuerpo técnico. No le ha complicado esto la integración: "La relación con mis compañeros es muy buena. Como no hablo español, no me esperaba que fuese tan buena, pero sí lo es".

“Es un momento importante en mi carrera. Soy joven, estoy aquí aprendiendo un nuevo fútbol, con un nuevo entrenador y un idioma nuevo. Eso para mí es algo bueno, es brillante”, asegura.