Haksabanovic: "Me gusta jugar de diez y me fijo mucho en Hazard"

Se presenta en sociedad Sead Haksabanovic. Joven y con proyección, el sueco de origen montenegrino, se define así: "Soy un jugador de velocidad, rápido, puedo chutar, regatear, tirar... Lo más importante para mí es ayudar al equipo de todas las formas posibles. Mi posición preferida es la de diez, detrás del delantero. Puedo jugar en la banda izquierda y también en el centro del campo".

Dicen que es valiente en el campo y también lo es fuera de él. Cuando se le preguntó por un ídolo y por quién es su referente, disparó fuerte: "Hazard, me gustan sus movimientos, me fijo en su juego. En cierta medida tengo habilidades parecidas".

Llega cedido del West Ham, recomendado por un viejo amigo del malaguismo: "No sabía mucho de Málaga, pero sabía que había un gran estadio y una gran afición, que era un sitio en que se vive muy bien. Pellegrini me habló de Málaga y me dijo muchas cosas y que sería un bien sitio para jugar al fútbol, que me iría bien".

A sus 19 años, el fútbol español supone un reto: "Es un gran paso para mí venir a un gran equipo como el Málaga, donde además creo que puedo jugar y dar lo mejor de mí mismo. Soy nuevo aquí, pero el fútbol español se asemeja bastante a mi tipo de juego, creo que me puedo adaptar bien al fútbol español. Es un reto importante".

Haksabanovic se ejercitó con sus compañeros por primera vez y está muy contento: "Mi llegada a Málaga por ahora va todo muy bien, el equipo se preocupa por mí y me ayudan bastante. No conocía demasiado a los jugadores, hoy me entrené con ellos. Se ve que hay buena gente, buenos futbolistas. Espero que todos podamos hacer lo mejor para el equipo".