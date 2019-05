La CEO del Málaga Femenino, Hamyan Al-Thani, mandó un mensaje de fuerza y ánimo a través de redes sociales para apoyar a las chicas malaguistas en estos momentos tan duros. La hija del presidente del Málaga expresó su sentir y su compromiso con el equipo dirigido por Antonio Contreras, del que afirmó que se siente orgullosa y al que espera ver de nuevo en lo más alto del fútbol femenino español: "Cabeza alta. Son momentos duros, pero os levantaréis y seréis más fuertes. Sois el Málaga y estamos muy orgullosos de todas vosotras", fueron las palabras que la dirigente blanquiazul publicó en un tuit.

Minutos más tarde, Hamyan Al-Thani volvió a compartir otro mensaje a través de su cuenta de Twitter. Esta vez lo hizo en inglés y expresándose de una forma mucho más sentimental. Un mensaje que fue acompañado de dos imágenes de las jugadoras malaguistas llorando tras el partido: "Mi corazón está roto y tengo lágrimas en los ojos, pero estoy muy orgullosa de los aficionados de nuestro equipo y del club. No sé cuál de estas fotos me rompe más el corazón. ¡Gracias por todo, Málaga. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicas! No importa dónde esté este equipo, siempre será mi héroe".

