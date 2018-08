Hicham y Harper se postulan

Fuera o no por ausencias, Juan Ramón Muñiz empieza la temporada mostrando que no le tiembla el pulso en dar protagonismo a la cantera. Jack Harper y Hicham debutaron en Segunda División y lo hicieron con protagonismo: el delantero fue de la partida y el marroquí resultó revulsivo para la victoria. "No voy a mirar ni edad, ni experiencia ni nacionalidad, ni currículo. Miraré los que están capacitados para competir", aseveraba el técnico tras el choque.

La Academia tuvo peso en la pretemporada pese a los 26 jugadores con ficha de primer equipo que se encontró Muñiz a su llegada. Se les buscó hueco, aprovechando las carencias de la plantilla. El primer día, ante el Nottingham Forest, hasta participó Joan Grasa recién llegado del Motril como refuerzo para el Malagueño y Harper ha sido el nueve titular ante la escasez de refuerzos en la delantera. Gustó y convenció a Muñiz y se plantó en el primer once de la temporada por delante de Blanco Leschuk y Héctor Hernández, ambos en el banquillo.

De 90 minutos dispuso Harper con buena nota. Bregó con Bernardo y José Carlos, le costó en ocasiones encontrar sitio en el campo, pero se sabe mover y generar para los demás. Incluso se le anuló un gol pasada la hora de partido que habría redondeado su estreno con el primer equipo.

Particularmente prometedor es el precedente que sentó Hicham en el Ángel Carro. También le dio sitio Muñiz antes que a futbolistas como Haksabanovic, fuera de la convocatoria, o Mula, sin jugar. Dio chispa al ataque y la asistencia del empate. Hoy por hoy ambos, como Iván Rodríguez, han hecho saber a Muñiz que están para cuando sea necesario. Habrá que contemplar la evolución de las listas cuando se cierre la plantilla, pero son piezas contrastadamente útiles.