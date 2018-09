"Hicieron sus mejores 15 minutos"

El entrenador de Las Palmas, Manolo Jiménez, valoró positivamente el trabajo del conjunto blanquiazul tras el partido, a pesar de su derrota: "El Málaga tiene muchísimo oficio, por eso cuenta ahora mismo con 15 puntos. Es un auténtico rival complicadísimo", explicó Jiménez, que destacó además el potencial de varios de los jugadores de Muñiz: "Conocíamos la fortaleza del Málaga, con jugadores como Blanco o Harper, y también conocíamos la calidad de Pacheco y de Ontiveros".

Apesar de jugar en casa, en Las Palmas hubo intranquilidad durante el comienzo del partido, como explica Jiménez: "No me soprendió la salida del Málaga, es un gran equipo. Cuando entramos, íbamos con tensión, pero, en cuanto empezamos a entrar en juego, recuperamos el pulso. El Málaga quizás ha hecho los mejores 15 minutos que le he visto jugar. Nosotros supimos defendernos".

El técnico de Las Palmas se mostraba, a la vez, humilde: "El trabajo de desdoblamiento de los hombres del centro del campo ha sido magnífico. Sería ventajista echarnos flores, ya que tenemos mucho que mejorar. Nos sale la estrategia, pero no conseguimos marcar".

Y es que el potencial de los equipos de Segunda División no es nada despreciable. La complejidad de estos da que hablar incluso fuera de las fronteras españolas. "Expertos dicen que esta es la categoría más difícil de Europa", concluyó el entrenador de Las Palmas.