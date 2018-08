Humildad estelar

El tiempo dará o quitará razones, como acostumbra. Pero a nadie se le escapa que Alfred N'Diaye es un futbolista que genera ilusión entre los aficionados del Málaga. Hasta en el presidente Al-Thani, que lo eleva a la categoría de bomba. Incluso, la tensa espera desde el martes hasta ayer viernes, ha ayudado a rodear su anuncio oficial y su presentación de un aura diferente, de gusanillo, de suspense... Para redondear su llegada, su puesta en escena fue en el Museo Thyssen y la calle Larios. Detalles que convierten ahora mismo al senegalés en la piedra angular del equipo.

"Hablé mucho con la dirección deportiva, me explicaron el proyecto, me encantó y por eso dije que sí, que quiero venir a Málaga. Empezamos a hablar hace dos o tres semanas, el proyecto me encanta, sé que es en Segunda. Pero es bueno", comenzó N'Diaye, muy suelto en su primera rueda de prensa como blanquiazul, añadiendo que no sólo está de paso: "Vengo cedido, daré todo lo posible para ayudar al Málaga a hacer la mejor temporada posible. Claro que quiero quedarme en el futuro, pero primero hay que hacer una buena temporada y después hablar".

Lo que es la vida, lo que es el fútbol. N'Diaye fue objetivo del Málaga en más de una ocasión y siempre se torció por una u otra cuestión. Ahora que el equipo está en Segunda, es cuando se anima a dar el paso: "Sí, hablamos varias veces, pero por cosas del fútbol antes no pude venir, por fin en 2018 firmo aquí, estoy contento. Málaga es un buen equipo de España, es un grande y con historia".

Ahora se define como un futbolista más maduro. Afronta esta nueva aventura con calma. Consciente también de la expectación que levanta su fichaje, lo relativiza: "Lo afronto sin presión, sé que el club tiene muchas esperanzas conmigo y la afición también. Pero ahora tengo experiencia, llevo más de diez años como profesional. Daré todo lo posible y en el campo, siempre a tope. Soy un jugador como los otros 24, vengo con mi experiencia y para ayudar a mis compañeros. Conozco mis cualidades y vengo con humildad, no soy la estrella del equipo, soy un jugador más".

Sus palabras también le ayudan a quitarse esa presión que ya no dice sentir. Esto no implica que no le importe decir que está preparado para vestirse de corto hoy (el Málaga tiene dos partidos amistosos): "Hablé con el entrenador, me dio la bienvenida y todo eso. Estoy muy en forma, jugué el Mundial. Estoy bien y empecé hace dos semanas con Villarreal y he jugado partidos. Estoy para jugar ya desde mañana".

N'Diaye, para quien no lo sepa, cuenta sus años en Segunda por ascensos, es todo un talismán. Formó parte del Betis que logró subir a Primera y esta última temporada, en la que jugó cedido por el Villarreal en el Wolverhampton, repitió logró ayudando a que su club recuperase el sitio en la Premier. "Dos años en Segunda y subí los dos. Eran equipos diferentes. Este año es diferente, como el equipo lo es. Hay que hacer la mejor temporada posible y a ver si lo hacemos bien. Ya veremos si podemos mirar más adelante, pero la Segunda es muy complicada y hay que hacer las cosas bien", advirtió el parisino.

En esta presentación no estuvo José Luis Pérez Caminero, le tocó hacer los honores a Juan Rodríguez, su adjunto. Sentado junto a N'Diaye, mostró un perfil más alto y quiso dar lustre a su llegada. "Todo el mundo conoce las cualidades que tiene Alfred, tenía muchas ofertas y se decantó por nosotros. Hay que disfrutar de él dentro y fuera del campo, todo el mundo sabe que es una persona muy humana y un jugador polivalente. Aunque diga que no, es líder, sabemos que es un referente, tiene buen trato de balón y vamos a poder disfrutar de su juego, nosotros y toda la afición", aseguró el malagueño.

Al ser preguntado por las condiciones de la llegada de N'Diaye, Juan Rodríguez admitió que "viene en calidad de cedido con opción de compra". El Desmarque apuntó ayer que será obligatoria en caso de ascenso a Primera División.