Huracán compara a Rolón con Viberti

Las comparaciones son odiosas, dicen, pero en este caso es disparatada. Trató de jugar Club Atlético Huracán con la figura de una de las grandes leyendas del Málaga y que también visitó la camiseta del equipo de Parque Patricios para anunciar su último fichaje. Queda largo, muy largo, utilizar el "puente que construyó" Sebastián Humberto Viberti para hablar de Esteban Rolón.

Huracán compartió un vídeo de algo menos de un minuto contando la historia de un viaje mezclando imágenes del legendario futbolista, con una voz en off tratando de darle cierta solemnidad. "Acá en el viejo continente cuentan que las leyendas en Argentina siempre fueron 6. Por eso cuando me invitaron a volver por el puente que construyó hace 50 años Sebastián Viberti, negarme a ponerme esa camiseta era imposible. Vuelvo a Argentina para jugar en un grande. Estoy listo para este desafío", fue el texto.

La nacionalidad, la posición (siendo generosos) y las camisetas. No hay más puntos en común, pero se entiendo como un ejercicio para tratar de ilusionar a su nueva afición. Hay que recordar que Esteban Rolón ha fracasado estrepitosamente en España y en su breve paso por Italia, que se quedó libre después de costar más de tres millones de euros y que ningún club se ha interesado en firmarle en el "viejo continente".

"Me siento en mi mejor momento, espero aportarle al equipo desde donde me toque. Es lo mejor para el equipo y para mí", dijo en su presentación vía Zoom en Argentina. Desde luego, optimismo no le falta al futbolista.