Sí, no mentía Caminero. Hasta el último instante el Málaga ha estado en el mercado de fichajes. Cerró el 31 de agosto con una jornada de locura que comenzó a primera hora y concluyó a medianoche. El club de La Rosaleda traspasó a Recio al Leganés, llegó a un acuerdo con Iturra para rescindir su contrato, cedió a Tigha y firmó al portero Kieszek. Pero fracasó en su intento de contratar a un centrocampista y un central. Además se deja para hoy el préstamo de Cenk Gönen. Paralelamente, también inscribió a los cinco hombres que estaban en cola: Dani Pacheco, Boulahroud, Koné, Haksabanovic y Lacen. Con los cuatro últimos hubo cierto suspense...

La mañana comenzó muy caliente con la salida de Recio. El Alavés no llegó a las pretensiones del Málaga, pero el Leganés (con dinero calentito por la venta de Gabriel) decidió poner dos millones de euros sobre la mesa por el paleño. El club de Martiricos intentó buscar fórmulas para evitar la salida del jugador, que no estaba en venta y no deseaba salir (tampoco Muñiz quería dejar marchar a uno de sus titulares). Pero los problemas con el límite salarial y la imposibilidad de sacar a Miguel Torres y Juanpi Añor, obligaron a aceptar la oferta. El malagueño llegó por la tarde a Madrid y fue anunciado oficialmente como jugador pepinero. Firma por tres temporadas y una cuarta opcional por objetivos.

Pero más aún que la salida de Recio, sorprendió el acuerdo del Málaga con Iturra para la rescisión del contrato del centrocampista chileno. Una marcha que llamaba la atención después de la salida de otro hombre en su posición e invitaba a pensar que el club tenía en mente firmar otro pivote. Cerrando el capítulo de despedidas, Adnane Tighadouini se marchó cedido al Esbjerg de Dinamarca por una temporada después de pasar el reconocimiento médico en tierras danesas. Caminero se deja para hoy el pase de Cenk Gönen a un equipo turco de Segunda dado que allí tienen un día más de plazo de mercado.

En cuanto a las incorporaciones, finalmente Muñiz se tuvo que conformar con el portero polaco Pawel Kieszek (Varsovia, Polonia, 16-04-1984 ), que se entrenó por la mañana con el Córdoba y luego terminó de acordar su salida (el club blanquiverde también andaba asfixiado por el límite salarial) para firmar libre una temporada con el conjunto blanquiazul. No era la única llegada . Hasta el final el club intentó conseguir un centrocampista y, sobre todo, a un defensa central. Sin éxito.

El Málaga tiene ahora mismo en plantilla a 22 futbolistas con ficha profesional además de los canteranos Mula, Harper, Hicham, Abqar e Iván Rodríguez. Todavía tiene la posibilidad de contratar a jugadores libres. Ahí podría entrar Jesús Gámez, con sus condiciones pactadas desde hace semanas y pendiente de una llamada. Queda algún as en la manga.