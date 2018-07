Miquel, sobre su permanencia en el Málaga: "Eso no lo sé, eso es el futuro"

Ignasi Miguel no sabe si seguirá en el Málaga. El jugador se mostró vago con su futuro al ser cuestionado por los medios instantes antes de partir con dirección a Estepona con el equipo para una concentración que se alargará hasta el 31 de julio y que contará con tres amistosos de por medio. Algo más conciso fue con el análisis de lo que va de pretemporada.

"Eso no lo sé. Eso es el futuro", decía el catalán cuestionado por su continuidad, y matizaba: "No quiero pensar en lo que puede pasar mañana o de aquí a un mes. Ahora soy jugador del Málaga y quiero tener la cabeza metida en el Málaga y en mis compañeros, por respeto al club y al vestuario. Hoy mi cabeza está en el Málaga".

El jugador no cerró la puerta a una posible salida en las próximas semanas, pero aseguró estar con los cinco sentidos por el club: "Yo estoy centrado, que es ahora, en este equipo. Sé que pensar en otras cosas sería un error para mí por el hecho de que me desconcentraría y sacaría cosas que no tengo que sacar. Ahora mismo estoy concentrado y contento donde estoy. Ahora nos vamos para Estepona que es donde tengo la cabeza metida".

El Málaga jugará en Segunda División. Hace algo más de seis meses, dejó Lugo por la Costa del Sol por jugar en Primera División. Ahora vuelve a la categoría de plata pero no tiene problemas de jugar aquí: "Yo soy jugador del Málaga. En ningún momento he salido diciendo otra cosa. No tengo ningún problema de seguir aquí. Estoy contento en este club. Pero el futuro y cómo es el fútbol, no puedes decir que sí o que no".