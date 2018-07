Miquel repasa la primera fase de la pretemporada

Ignasi Miquel repasó las dos primeras semanas de trabajo del equipo a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz instantes antes de partir junto a la expedición con dirección a Estepona. El equipo se concentrará allí hasta el próximo 31 de julio y disputará tres amistosos ante Marbella, Valladolid y Almería. El central, que no cerró la puerta a una posible salida, tocó varios temas de interés.

Primeras dos semanas de trabajo

Está siendo duro. Estamos trabajando mucho y bien. Lo que nos gusta es el momento de los partidos. Poco a poco nos estamos adaptando a lo que nos pide Muñiz, a lo que tenemos que hacer, al trabajo. Ahora a empezar a mejorar las cosas. Esas cosas pequeñas que podemos mejorar.

Concentración en Estepona

Cada año en cualquier equipo hay concentración. Es momento para descansar y trabajar. El estar solos, el poder dormir bien y levantarnos y trabajar sin ningún tipo de preocupación ayuda a que todo el mundo dé ese extra y coja ese punto físico de más. También para que nos conozcamos unos a otros mejor y conocer a los que puedan venir.

Descartes de Muñiz

Desafortunadamente, sobre todo por los compañeros, sé lo que es no estar en la convocatoria. Esto pasa en cualquier equipo. Al final son cosas que en el mundo del fútbol te adaptas. Tienes que saber trabajar con el compañero que llevas dos años o con el que ha llegado hace un día. En un vestuario nos adaptamos. Es una posición que no es fácil pero así es el fútbol, te tienes que adaptar y buscar otro sitio donde te puedan apreciar más.

Amistosos

Cualquier partido lo quieres ganar. Cada vez nos encontramos mejor físicamente y vamos adaptándonos mejor a la formación y a lo que el míster quiere. Son partidos para saber competir. Quieres coger el ritmo, quieres llegar a ese nivel y ese punto pero quieres jugar y ganar que al final es lo que la competición te exige.

El 1-0 ante el Extremadura

Tuvimos bastante la posesión. Fuimos mejores y merecimos ganar, controlamos bien el partido. Son cosas que en el segundo partido de pretemporada, ante un equipo que también está a la par con nosotros, no nos podemos dejar llevar por estas cosas. Nos debe servir de ayuda y para aprender. Esta tarde y mañana tenemos que corregir en lo que hemos fallado y seguir trabajando.

Muñiz le arropa

No tengo ningún tipo de queja. Llevo medio año aquí y tanto el míster como mis compañeros me dan esa responsabilidad. Muñiz me da confianza y eso es bueno.