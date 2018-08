Incertidumbre con En-Nesyri

Saltaron las alarmas en la tarde de ayer cuando el diario Marca publicó que el Málaga y el Leganés estaban cerca de un acuerdo para traspasar a En-Nesyri por una cantidad que rondaba los seis millones de euros. La tensión fue en aumento cuando se vio que el delantero no era titular ante el Almería, lo que a veces es la antesala del adiós. Fuentes del club, sin embargo, apuntaron -a cierre de esta edición- que no tienen constancia de ello y el agente del jugador negó tener conocimiento de ello. Esto no significa que no se pueda estar llevando de manera paralela porque en Martiricos algunas veces hay situaciones complicadas y bicéfalas.

Lo que sí es cierto es que el Leganés mostró interés no hace mucho por el delantero internacional marroquí, pero las propuestas económicas no fueron del agrado del Málaga, que tasó al jugador precisamente (tal y como publicó Málaga Hoy) en unos seis millones de euros, siendo la cláusula actual del jugador de diez millones.

La cuestión es que ahora mismo En-Nesyri es el único delantero puro de la primera plantilla blanquiazul, con Michael Santos dejando claro que saldrá tarde o temprano (tiene la sartén por el mango dadas sus condiciones contractuales). Para colmo, el club sigue sin anunciar fichajes y los que han llegado, que son tres, no son precisamente goleadores. Una hipotética salida de En-Nesyri en este escenario reventaría la planificación del Málaga.

El equipo descansa hoy y mañana, días en los que se espera que se concreten nuevas salidas y se confirmen nuevas incorporaciones. Hoy empezó agosto y Segunda arranca en pocos días.