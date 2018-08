Inquietud y buena relación

Concentración, mucho calor y, especialmente, buen ambiente. Esto es lo que se respiraba ayer en el campo de El Pozuelo de Torremolinos, donde las jugadoras del Málaga Femenino se entrenan estos días en su fase de pretemporada.

El que supone el primer Media Day organizado en la historia del equipo femenino -existente desde 1991- permitió conocer de cerca al equipo y, así, la buena relación que existe dentro del mismo en tan pocos días. Lo explica una de las centrocampistas de la temporada pasada, Pamela González, que continúa en la plantilla este curso: "Estos días, a pesar de lo intensos que están siendo, estamos integrándonos con las compañeras nuevas sobre todo. Ellas están dispuestas, a pesar de que no nos conocemos bien aún. Hay muy buen rollo, como se dice aquí".

Algunas jugadoras, además, están ansiosas por comenzar la temporada, como es el caso de la recién llegada Dominika Conc: "La buena relación es algo positivo. Y es perfecta, por ahora. Lo cierto es que no puedo esperar a que esto empiece y podamos jugar ya". La centrocampista, aunque mira con ilusión al futuro, se muestra totalmente centrada en el presente: "Hay que trabajar duro ahora para luego poder disfrutar en los partidos".

Igual de satisfecha se siente otra de las nuevas defensas llegadas a la plantilla, Chiba Minori. La japonesa, además, se muestra agradecida con el trato que está recibiendo en Málaga: "El ambiente es muy bueno y las compañeras son muy majas. Me han ayudado mucho en casa y en el grupo durante estos días".

El ascenso a Primera, la llegada de nuevas compañeras al equipo, el estreno de la liga contra el Atletico de Madrid... Toda esta combinación de ingredientes acaba resultando un cóctel de muy buenas sensaciones. Pero también puede acabar generando nervios. Pamela muestra sus inquietudes por jugar con el que ahora mismo es el campeón de la liga: "En lo personal, es un reto bonito. Jugar en Primera es uno de mis sueños. Estoy muy ilusionada y, en la forma en que trabajamos, se puede disfrutar y también lograr cosas buenas".

Por otro lado, además de estos elementos, pueden existir también situaciones personales especiales, como explica la canaria Celia Ruano, una de las nuevas delanteras: "Hay nervios, porque además esta es la primera vez que salgo de Canarias". La jugadora destacó por haber sido la máxima goleadora de Segunda División la temporada pasada, al anotar 77 goles: "En Primera ya jugué con el Tacuense y ahora que llego al Málaga me supone un lujo estar aquí".

Entre todas las valoraciones positivas destacan las que se refieren al entrenador del equipo, Antonio Contreras. "Jugar en el Málaga me supone jugar con Antonio. Esto no lo quería dejar pasar antes de mi retiro", explica la defensa Miriam. Y no se quedan atrás las referencias al equipo blanquiazul, como es el caso de Minori: "Antonio nos trata a todas muy bien. Y, por otro lado, el Málaga es un buen equipo español, lo que me hace feliz de estar aquí".