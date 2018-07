Iturra: "Hay que ser un equipo importante y pelear por ascender"

Primer día de trasiego en el Málaga. La plantilla pasó por el estadio Ciudad de Málaga para empezar con controles médicos y físicos de cara al inicio de la pretemporada este próximo lunes. Estrenó la sala de prensa Manuel Iturra, que empezó a dibujar el boceto de lo que cree que debe ser esta temporada en Segunda División.

"Es bastante rápido asumir responsabilidades porque no nos hemos juntado, pero el Málaga es un equipo grande, que tiene mucha afición, que está muy comprometida. A pesar de descender matemáticamente la gente siguió yendo al estadio, a su sitio a pitar, a protestar, pero en otros estadios veías que no había público y aquí siempre había un mínimo de gente", valora el chileno, que pide por tanto "responsabilidad" y pone alto el listón en consecuencia: "En ese sentido siento una responsabilidad con el club, hay que tratar desde el primer día asumirla y saber ser un equipo importante en la categoría y estar desde el principio peleando para poder ascender"

La jornada ha sido de reunión de un nutrido grupo de futbolistas. Irán pasando progresivamente, pero cuenta Muñiz con una plantilla amplia y sin configurar a unos días de arrancar." Ha sido un grato día porque te encuentras con tus compañeros, los exámenes médicos, todavía no hemos salido al campo y más que nada es compartir un tiempo agradable con los compañeros", comenta Iturra. No ha tenido tiempo aún de conocer a técnico ni director deportivo, señala: "Hoy han sido solo exámenes médicos. Su contratación es una decisión que ha tomado el club, tengo buenas referencias de ambos sobre todo en lo humano y les deseo éxito. Son gente experimentada, que ha trabajado aquí en el club y espero que en estas circunstancias no haya excepción y podamos lograr el objetivo, que todos sabemos cuál es".

Sobre sí mismo, apunta que llega "con la misma ilusión que toda la gente, aficionados y jugadores, con la ambición y energía que hay que tener para devolver al Málaga a Primera División, que ese tiene que ser el objetivo primordial". No se pone galones por defecto, pese a ser capitán en el último partido de la temporada pasada: "El año pasado terminé con el brazalete por situaciones puntuales y por petición del entrenador, no por otro motivo. No sabría decir qué espero, hace falta una conversación con el club, ver qué esperan de mí, si estoy en situación de aportar lo que necesitan de mí y veré cuál es mi situación".