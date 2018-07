Iturra, el primero en mirar alto

Manuel Iturra fue uno de los primeros en aparecer ante las cámaras durante las pruebas físicas llevadas a cabo en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga y minutos más tarde fue el encargado de estrenar la sala de prensa esta temporada. El chileno, convertido la pasada campaña en una voz imprevista del vestuario, puso ayer el acento en la necesidad de mirar alto. Tiene el fondo cauto de Muñiz o Caminero, pero para él es una cuestión de "responsabilidad" no huir de la palabra ascenso.

"El Málaga es un equipo grande, que tiene mucha afición, que está muy comprometida. A pesar de descender matemáticamente la gente siguió yendo al estadio, a su sitio a pitar, a protestar, pero en otros estadios veías que no había público y aquí siempre había un mínimo de gente. En ese sentido siento una responsabilidad con el club, hay que tratar desde el primer día asumirla y saber ser un equipo importante en la categoría y estar desde el principio peleando para poder ascender", explicaba Iturra en su comparecencia.

Insiste el chileno en el tema. Después del mal curso pasado se siente en una especie de duda. "El año pasado sí hubo autocrítica, pero tampoco quiero hablar mucho de eso. Tenemos que ser ambiciosos, estar comprometidos y el objetivo primordial no puede ser otro que el ascenso. Un equipo como el Málaga no puede tener como objetivo la permanencia en Segunda. Debemos ser ambiciosos y competitivos", añade al respecto.

Pretende transmitir positividad. Iturra alaba nuevamente al público y pide resetear la mente. Se le cuestionaba por el cambio que representa, de disputar la Champions con el Málaga a jugar en Segunda. Se lo toma bien: "Afronto esta etapa con la misma ilusión, con la ambición que tenemos que tener de devolver al Málaga a Primera, es el objetivo primordial. Hemos visto cómo han respondido los socios, con esa ilusión y ganas tenemos que afrontar el año. Es el momento de estar unidos para sacar esto adelante. Debe ser una excelente temporada".

No será la primera vez que el centrocampista juegue en Segunda. Husillos lo rescató del Murcia para jugar precisamente la Champions League. Y como la última vez que el Málaga jugó en la categoría de plata, las cosas han cambiado mucho. Más en este año, donde los nombres cantan: "La Segunda ha cambiado mucho, ves los equipos y parece la Primera, sólo falta el Madrid, el Barcelona y algunos grandes. No va a ser fácil. Es una liga igualada, competida, muy larga, irás a campos muy difíciles. Conozco la categoría, pero esta va a ser una Segunda más dura que hace años con muchos equipos que aspiran a lo mismo".

En lo personal quita hierro a terminar el año con el brazalete ante el Getafe. "El año pasado terminé con el brazalete por situaciones puntuales y por petición del entrenador, no por otro motivo", señala, mientras asegura que aún tiene pendiente conocer a Muñiz y Caminero: "Confío en ellos, en lo que pueda venir y pueda irse. No he hablado aún con ellos, es el primer día. Es una decisión del club, tengo muy buenas referencias de ambos, sobre todo en el aspecto humano que será fundamental. Han logrado éxitos y ojalá no sea este año una excepción".

Aunque se entiende que tendrá peso en el equipo, no asegura nada. Ni por él ni por todos sus compañeros. "No está clara la continuidad de ninguno, aunque tengamos contrato", dice el chileno que emplaza a tratar con la secretaría técnica para conocer su futuro: "Hace falta saber qué esperan de mí, si yo estoy para darles lo que me pidan. Estamos todos un poco a disposición del club, todos los jugadores estamos en examen. A ver qué sucede".