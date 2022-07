Iván Calero: "Me despido con orgullo de haber podido defender estos colores"

Iván Calero puso punto y final a su etapa en el Málaga CF tras dos temporadas principalmente marcada por una grave lesión y su cesión al Alcorcón. Al madrileño, pese a ello, le queda un regusto positivo de estas dos campañas en las que se muestra muy agradecido tanto al club y sus profesionales como a la afición, siempre al pie del cañón.

"Tras dos años difíciles pongo punto y final a esta etapa como malaguista. La lesión me privó de muchos y buenos momentos dentro del campo pero, a su vez, me enseñó muchas cosas fuera de éste", escribía el de Parla en sus redes sociales, muy agradecido al club por toda la ayuda durante el largo proceso de recuperación tras su lesión: "Gracias, en primer lugar, a Juan Carlos, Luis, Fernando, Pablo, Manu, Pepe y Toni quienes me han ayudado y han trabajado día a día para que pudiese volver en las mejores condiciones. A mis compañeros, por su apoyo y su entrega en cada momento de estas dos temporadas. Al club, por darme la oportunidad de pertenecer a esta gran familia y a todos los trabajadores que te facilitan y te hacen disfrutar del día a día".

No se quiso olvidar de la afición, a la que considera inquebrantable: "Para terminar, agradezco a toda la afición que, a pesar de todo lo que habéis vivido en estos últimos años, siempre estáis ahí para apoyar y dar fuerza al equipo en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos". "Me despido con orgullo de haber podido defender tus colores", cierra el lateral diestro, que firmó por las próximas tres temporadas por el Cartagena.

