El canterano Iván Jaime no pudo tener mejor estreno en la selección española sub 19. Fue titular en el once que se midió a Andorra y logró marcar un gol, el cuarto del 5-0 a los del principado (50’).

Tanto él como Álvaro Fernández jugaron los 90 minutos en este torneo de clasificación para el Europeo de la categoría. El sábado espera Bielorrusia.