El bonito recuerdo de Iván Rodríguez

El partido entre el Málaga y la Ponferradina será especial también para Iván Rodríguez, que regresa a su casa con otra camiseta. El que fuera capitán del filial -y una pieza instalada en el primer equipo desde el descenso a Segunda- habló ante los medios de su regreso al estadio de La Rosaleda.

"Es muy especial volver a casa y ver ese estadio que tantas alegrías me ha dado. Si pudiera ser con gente, habría sido mejor, porque es uno de los mejores campos. Es espectacular lleno, pero estoy seguro de que disfrutaremos sin público igualmente”, contó Iván Rodríguez, que añadió: “Para mí es uno de los partidos más especiales el año porque es volver a casa y volver al club en el que he estado toda mi vida. Pero soy profesional y lo importante son los tres puntos, que tenemos que traerlos”.

Se pronunció también acerca de la situación de la entidad: "Era una situación bastante delicada la que tenían y han formado un gran grupo con buenos jugadores y están haciendo un gran año. Ahora no vienen en buena racha, llevan tres puntos de 15 y supongo que saldrán a por todas para revertir la situación y sumar de tres. Para nosotros son puntos importantes también, será un partido muy disputado. Hemos hecho una gran primera vuelta, lo importante es no dormirse y no creerse nada. El primer objetivo es la salvación”.