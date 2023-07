Jokin Gabilondo: "Ningún otro equipo podía igualar como reto y entidad al Málaga CF"

Jokin Gabilondo emprende su primera (Urretxu, 1999) emprende su primera temporada fuera de San Sebastián en su carrera profesional. Dejó un buen aroma en Zubieta, como chico de club con compromiso y esfuerzo. Su gran temporada en Primera RFEF le granjeó buenas novias, pero escogió el Málaga para dar un salto. "Sí había otras ofertas que podían ser interesantes, desde que surgió esta, en nuestra cabeza sólo estaba el Málaga. Como reto y como entidad ningún otro equipo lo podía igualar, era lo que más importaba", señalaba el jugador guipuzcoano.

Conocedor de la Primera RFEF tras haber jugado la temporadas pasada en el filial donostiarra, el mensaje de Gabilondo es el de la prudencia y la humildad del trabajo diario, no ve más fórmulas para pensar en hacer algo grande. "Hablar de ascenso es algo que va a largo plazo, ahora tenemos que centrarnos en el día a día. Tenemos que centrarnos en objetivos a corto plazo, trabajar cada partido y darle importancia máxima a cada uno. Me tocó jugar aquí en el año pasado y la experiencia que sacas es que cada equipo le puede ganar a cualquiera. Una de las cosas más importantes es trabajar al máximo cada partido, darle la máxima importancia a cualquiera", apuntaba el lateral derecho, que dejó buena impresión en el debut en Coín ante el Marbella.

Cuestionado por si se podía aplicar esa idea de trasladar cómo se trabaja en Zubieta, la factoría de la Real Sociedad, envidiada por cómo nutre al primer equipo, a Málaga, Gabilondo decía que "la verdad es que me ha sorprendido el nivel de intensidad de los entrenamientos. Es algo que caracteriza al filial de la Real Sociedad o a Zubieta. Se compite como se entrena, por esa parte el equipo está respondiendo bien a las cargas y es un proceso de día a día para el largo plazo. El modelo de Zubieta se podría asemejar en ese sentido", afirmaba el ex txuri urdin, que años atrás jugó en Málaga como juvenil de la Real una recordada eliminatoria de Copa del Rey juvenil contra el San Félix, en el que estaba, por ejemplo, Ramón Enríquez y que acabó del lado malagueño: "Sí, hace poco hablé de aquello. Yo ni me acordaba, mi padre me lo recordó, jugamos contra el San Félix. Tengo el recuerdo de jugadores intensos, lo que nos estamos encontrando este año en el vestuario, y esperamos seguir en esa línea".