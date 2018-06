El Getafe no pondrá fácil la salida de Molina

El Málaga busca gol contrastado en el mercado, pero es un bien cotizado caro. Y una de las piezas que más gusta es Jorge Molina, ariete del Getafe. Pese a sus 37 años aún está en buena forma (7 goles y 5 asistencias la pasada campaña) y tiene a sus espaldas tres ascensos, dos con Betis y uno con Getafe.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, habló hoy y señaló que "Jorge Molina no está en el mercado, salvo que él me lo pida. En principio y en final no va a salir, Jorge es un patrimonio del Getafe. En la vida hay que ser agradecido y Jorge es uno de los futbolistas a los que más tengo que agradecer, su comportamiento, su honradez. Me costó mucho traerlo y quiero disfrutarlo hasta el último minuto. Salvo que él lo pida o tenga una oferta de fuera, no va a salir. He visto que muchos equipos lo piden, pero por parte del Getafe no está en el mercado", señaló Torres, que no cerró totalmente la puerta pero

También admitió Ángel Torres que Caminero, director deportivo del Málaga, "estuvo aquí la semana pasada conmigo porque quiere un par de futbolistas nuestros. El verano todavía es muy largo". También confirmó Torres el interés por Ignasi Miquel, aunque no hay acuerdo. "Nos interesa un central del Málaga y le hemos hecho una oferta, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo", remató el presidente del Getafe.