José Alberto López, entrenador del Sporting de Gijón, analizó cómo llega su equipo antes del encuentro contra el Málaga en La Rosaleda. Tras ganar el derbi al Oviedo y encadenar cuatro triunfos consecutivos, quiere que los suyos se centren en la competición.

Concentración

"Como la semana pasada, nos hemos metido en una burbuja y esta lo mismo, tenemos que estar aislados de todo, preparando bien los detalles del partido del Málaga. Lo importante es el siguiente partido, no podemos mirar más allá del Málaga, de las dificultades que tiene ese partido contra un rival de calidad tremenda con mucho talento individual y un bloque con una solidez y un trabajo colectivo brutal. Es un partido difícil".

Juego del Sporting

"Los análisis son sencillos cuando las cosas salen bien, hemos cambiado el sistema, jugando más directos y eso nos ha traído el cambio en cuanto a resultados. Pero lo importante es que el equipo sepa a lo que juega y maneje bien el estilo elegido, independientemente de ser más combinativo o directo. No es jugar al patadón. Jugar directo es transitar rápido de defensa a ataque y la mayoría de goles se generan en transiciones menores a ocho segundos".

De Muñiz

"No coincidí con él y no le conozco personalmente, Tengo grandes referencias a nivel personal, me llama la atención. Al ser de aquí le he seguido con más detenimiento. Sus equipos a nivel colectivo trabajan muy bien, encajan pocos goles y son muy eficaces en la faceta ofensiva, me identifico bastante con su estilo. Mañana será un placer conocerle personalmente".

Del Málaga

"Me preocupa el conjunto, todos los equipos de Muñiz son muy sólidos, trabajan muy juntos en faceta defensiva, muy solidarios y que luego son capaces de transitar defensa ataque de manera muy rápida. Y el Málaga tiene una de las mejores plantillas de Segunda con muchos jugadores de desequilibrio en la ofensiva de talento individual y cualquiera puede decidir un partido. Vamos a tener que hacer un partido muy completo".

Confianza

"Veo al equipo muy bien, con un nivel de confianza muy alto, de madurez grande y lo que tenemos que hacer es mantener el nivel de intensidad del pasado domingo. No podemos tener ese nivel de activación brutal el domingo y que mañana lo dejemos pasar. El domingo fuimos intensos, ganando un alto porcentaje de duelos y eso es lo que tenemos que mantener. Si lo conseguimos vamos a sumar muchos puntos de aquí al final".