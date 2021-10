José Alberto: "Esta victoria va por Luis Muñoz y espero que las muchas más que vengan"

José Alberto López estaba bastante satisfecho por la victoria del Málaga ante el Fuenlabrada. Entendía que su equipo había sido bastante superior al rival y que, incluso, debió ganar por algún tanto más al final del partido.

"Lo primero de todo es la victoria, por cómo ha sido la semana, por las derrotas y sobre todo por la lesión de Luis Muñoz. Va por él esta victoria y espero que muchas que vengan, lo merece. Ha sido terriblemente difícil el partido, el equipo ha competido de manera excepcional", diseccionaba José Alberto López: "El equipo ha hecho 55-60 minutos, hasta la lesión de Ramón, de mucho nivel, con mucho criterio y mucho fútbol, siendo verticales por fuera, interpretando lo que debía hacer. Ellos son muy físicos, la diferencia de altura hacía que cualquier situación de juego directo fuese peligro, pero hemos disputado, hemos ganado duelos. Ha sido una lástima esa que Isma se iba solo y que no ha salido, pero debía haber sido el 2-0 como el día de Girona".

"Totalmente justo, todo lo que no fuese una victoria del Málaga me hubiese parecido muy injusto", decía José Alberto en contraposición a Oltra: "Recuerdo dos o tres aproximaciones del Fuenlabrada en todo el partido. Precisamente son en nuestros mejores minutos, en la primera parte. Mucho centro lateral, balón parado, pero Dani no ha hecho una parada en la segunda parte, sólo ha habido algo de peligro a balón parado y por la incertidumbre que se crea".

Son 10 puntos en La Rosaleda de 12 posibles sin recibir un gol en contra, números que no se trasladan lejos de Martiricos. "Es lo que queremos, ojalá consigamos la regularidad fuera que no tenemos dentro. Se trata de competir. En Gijón competimos, dentro de las circunstancias, el nivel que tiene que dar el equipo lo dio. Competir al límite. Es muy importante la portería a cero. En casa no hemos recibido y fuera nos han metido 10 en cuatro partidos, que es muchísimo. Tenemos que competir, hacernos sólidos, ser más contundentes. Tenemos que mejorar ahí", incidía José Alberto, que repartía méritos entre jugadores cuando se le preguntaba por nombres concretos: "No teníamos ninguna duda de que Genaro lo iba a hacer muy bien ahí, Jozabed de 10 ha estado magnífico, Ramón también en su sitio: todo el equipo ha rendido a su mejor nivel, nuestro trabajarlo es exigirles, darles premisas para rendir a su mejor nivel, ayudarlo. La defensa ha tapado de manera brillantes sus centros laterales, su juego directo, balón directo, que cada uno dé su mejor nivel desde la posición que le toque jugar es básico".

Preguntado por nombres como Jairo o Antoñín, de peso específico teóricamente, el técnico asturiano dijo que "se trata de competir, el fútbol es complicado, juegan 11 en plantilla de 20 y muchos, es complicado. Hay que verlos entrenar cada día, disfruto de cómo compiten y desarrollan cada tarea a tope. Vamos a necesitar de todos, también de los que ahora no están participando".