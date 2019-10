José Rodríguez, uno de los jugadores que no llegó a ser inscrito, junto a Mula e Iván Rodríguez continúa entrenándose como sus compañero esperando ansioso la llegada del mes de enero, con la ilusión de enfundarse la blanquiazul en partido oficial. Excepto en redes sociales, por donde suele publicar fotos apoyando al equipo, estaba desaparecido, pero con motivo del Galatasaray-Real Madrid de Champions, fue entrevistado por el diario Marca.

El centrocampista, ex de ambos equipos, habló de su situación en el Málaga y desveló que tiene ofertas de equipos de LaLiga Santander: “Estoy muy jodido porque me han fastidiado un poco la proyección que tenía al no estar inscrito, pero siempre hay que sacar algo positivo. Ya queda poco para enero, mi idea es quedarme aquí si me inscriben, sino saldré porque tengo ofertas de equipos de Primera”.

A pesar de estas ofertas, lo que José Rodríguez tiene entre ceja y ceja es quedarse en el Málaga, a pesar de la ánomala situación que atraviesa el club de Martiricos: "Mi opción es quedarme y jugar aquí porque para eso vine. No es normal lo que está ocurriendo pero todos los clubes pasan por baches, la mala suerte es que nos ha tocado vivir esto a nosotros. Esperemos que todo esto se solucione. Al menos el triunfo del pasado fin de semana ha dado moral al equipo".