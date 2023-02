Jozabed: "No sé qué pasa, me gustaría dar una respuesta concreta"

"Estamos muy jodidos, era un partido donde estábamos muy convencidos de poder recortar distancia con los de arriba, queremos ganar cuanto antes", así de sincero fue Jozabed tras ser preguntado por la situación del vestuario blanquiazul después de la derrota del Málaga CF ante el Oviedo en La Rosaleda. Aunque el jugador sevillano pidió tiempo para el recién llegado Pellicer: "Hemos tenido poco tiempo de trabajo, lo conozco y se que le va a dar una seña de identidad al equipo y esta será que seamos ordenados, porque no se puede ver si estuvimos ordenados o no en este encuentro, ya que se jugó mucho en largo. No se nos permitió presionar. Con Pellicer vamos a mejorar".

Sin embargo, el centrocampista al igual que el técnico de Nules o Ramalho sigue sin saber qué ocurre: "No sé qué pasa, me gustaría dar una respuesta concreta. Por huevos y cojones no es, hay mucho más detrás. Hay días que merecimos más puntos, en esta ocasión hay que reconocer que no hemos estado bien. Cuando firmé aquí hace tres años, mi idea era que fuéramos mejorando. En verano había unas expectativas, pero ahora han cambiado. Las dos últimas temporadas son muy malas".

Por eso, entiende que la afición se haya cansado: "En el fútbol mandan los resultados, esta es una plaza exigente y llevamos mucho sin cosechar buenos resultados. Es normal que muestren su descontento". Eso sí, admitió que ante el Oviedo no fue el mejor partido del Málaga esta campaña: "Sabiendo el rival que teníamos, un equipo rocoso que casi siempre está bien plantado, hemos estado muy mal sin balón, hemos entrado en la precipitación, la cual quizás viene precedida por la situación. En ese tipo de partido ellos son mas fuerte y el que se adelanta tiene mucho que ganar, así ocurrió".