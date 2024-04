Juande, sobre su situación: "No es fácil"

El Málaga CF afrontó el duelo ante la AD Ceuta sin Einar Galilea, que estaba asentado ya en el once titular. Como consecuencia, salió Juande como titular y fue el autor del tanto del empate y, de esta manera, respondió a la confianza de Sergio Pellicer después de varios meses en la sombra. Tras esto, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El defensa se mostró con las ideas claras al ser preguntado por su situación en el club: "Es verdad que no es fácil, porque uno trabaja mucho en la sombra. Los que no juegan no se ve el trabajo del día a día. Pero hay que ser fuerte de mente, porque momentos como este pasan todos los jugadores. Hay que ser constante y ser consciente del objetivo de cada uno. Las oportunidades llegan, sean como sean, y hay que aprovecharlas. Yo creo que la he aprovechado. Por actitud, no será". Tras esto, tuvo unas palabras sobre su regreso al once inicial: "Muy contento por el gol y el partido. Creo que ha sido una recompensa al trabajo invisible de esos meses sin jugar. He visto al equipo bien en momentos hemos dominado y el rival en otros. Ahora no estamos pudiendo ganar, pero me parece que la actitud y el trabajo están siendo realmente buenos".

El malagueño respondió a si hay preocupación con el rumbo del plantel: "Yo no diría que la palabra es preocupado. Sabemos que la liga es difícil y que los rivales juegan muy bien. Este era un partido de ‘play-off’ y nos tiene que servir para aprender. No ha podido caer de nuestro lado, pero jugando como lo hemos hoy conseguiremos el objetivo". Para concluir, comentó lo que cree que le falta al conjunto: Creo que marcar un gol más que el rival, porque las ocasiones y el juego lo hemos tenido. El trabajo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y trabajando y ya vendrá porque el fútbol va por rachas.