Juande, el gran titular del Málaga

Lo que necesitas muchas veces está más cerca de lo que parece. Eso se puede aplicar al Málaga y a Juande Rivas, el gran titular del conjunto blanquiazul en lo que va de temporada y que termina de confirmarle como una pieza fundamental. Es el hombre que más partidos y minutos lleva disputados en LaLiga SmarBank 2020/2021 de toda su plantilla a sus 21 años.

Sergio Pellicer es su gran valedor y por eso ha estado en el campo en 34 de las 37 jornadas ligueras que se llevan disputadas hasta la presente fecha en la Segunda División. En 31 de esos partidos estuvo en el once titular y 27 los jugó completos (más que nadie en la plantilla). Eso ha un total de 2.672 minutos.

A todo ello habrá que añadirle sus dos participaciones en la Copa del Rey de este curso. Pellicer tiró de él ante el Oviedo y el Granada. De hecho no se ha perdido ninguno de los partidos oficiales del Málaga durante 2021. Que también jugó completos. Ante los ovetenses hubo prórroga, por lo que fueron 120 minutos más y no 90 los que añadió a su cuenta particular.

Hay que destacar, más allá de su regularidad (estando bien físicamente rara vez ha sido suplente por decisión técnica), el factor realizador a su buen hacer. Hay que recordar que ha sido autor de cuatro goles y que durante bastante tiempo fue el pichichi del equipo malacitano.

Y eso que todavía no ha pasado ni un año desde que se empezó a conocer de verdad a Juande Rivas, silencioso y trabajador central del Atlético Malagueño que venía quemando etapas desde abajo. Dos partidos al inicio de la llegada de Pellicer la temporada anterior y luego, ya en plena pandemia, terminó asentándose en el primer equipo.

Manolo Gaspar también supo premiar a este jugador, al que concedió el prometido dorsal del primer equipo. Desde luego, ha respondido con creces sobre el césped. Con Mejías, Escassi, Ismael o Lombán. A la izquierda, a la derecha. Con cuatro o con cinco. Ahí está Juande.

Rahmani y Escassi, otros intocables

Hay otro grupo de jugadores por encima de los 2.000 minutos en el Málaga en lo que va de campaña contando ambas competiciones. Se trata de Rahmani (2.752), Escassi (2.718), Caye Quintana (2.250), Dani Barrio (2.147), Matos (2.084) y Luis Muñoz (2.078).

Yanis Rahmani es el único que ha jugado en más partidos que Juande. El extremo francoargelino ha disputado 34 partidos ligueros y tres de Copa del Rey, incluido el del Coruxo. Sin embargo en la suma de minutos queda por detrás del defensa central.