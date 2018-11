Juankar narra su calvario

La suerte lleva demasiado tiempo dando la espalda a Juankar. El de Boadilla se rompió hace un año el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el Santiago Bernabéu. Regresaba esta campaña, metió el primer gol del equipo en Segunda ante el Lugo y el telón volvió a caer para él tras semanas de pruebas intentando descartar que otra vez el cruzado se entromete. El zurdo narró en una entrevista en Radio Marca Málaga su situación, que toma con el optimismo que esta le permite.

"Soy una persona optimista y alegre, me lo tomo como es. No voy a cambiar mi forma de ser, el estar mal o triste es meterle mierda a la cabeza. Me queda mucho trabajo en la sombra, la parte sacrificada que me como yo solo con los fisios y recuperadores. Pero tengo el apoyo del míster y de mis compañeros", dice Juankar, al que lógicamente le come el deseo de volver: "Ves a los compañeros luchar por un balón, a la gente aplaudir y dices 'ojalá estuviera yo ahí'". Esa es la motivación. Sé que me voy a recuperar bien, que necesitaba operarme y que a partir de ahora estaré perfecto".

El malaguista confiesa que nunca se sintió al 100% a su regreso: "Llevaba un tiempo que no estaba bien, he jugado con el ligamento cruzado roto pero me estaba engañando a mí mismo y le dije al doctor que me operase porque ya no podía más, la rodilla estaba más inestable. Me gusta dar lo mejor de mí y no podía entrar fuerte, no podía apoyar bien en carrera".

"La gente me decía que había vuelto bien, pero es el propio jugador quien sabe realmente cómo está. Ahora tengo la rodilla nueva y sé que cuando vuelva lo haré bien de verdad", explica. Al menos, dice que su situación es mejor de la esperada y en ello se apoya para mantener la positividad: "El mismo día de la operación ya estaba con la pierna extendida totalmente. Ahora estoy drenando la rodilla, hago fuerza isométrica y manual para fortalecer la musculatura. Hay muchas lesiones de jugadores que han pasado por eso y ahora están jugando a alto nivel, eso me anima, estoy muy tranquilo y contento en Málaga, en el club, con la gente. Todo me sirve de motivación".