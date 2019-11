Juankar, en el once ideal de la jornada 17... como lateral

Decía el miércoles Juankar que se siente más cómodo jugando de extremo que como lateral. Sus buenas prestaciones en el partido del pasado fin de semana ante el Elche le valieron para ser elegido en el 11 ideal de la jornada 17 de LaLiga Smartbank, según la propia organización. Comparte banda izquierda con el franjiverde Fidel, que fue una pesadilla en La Rosaleda.

Eso sí, es curiosa la presencia del madrileño como lateral y no como interior o extremo en el 1-4-4-2 dispuesto por LaLiga según las actuaciones de los jugadores en la jornada anterior. "Ahora estoy más cómodo de extremo. Por circunstancias, no estaba tan cómodo jugando de lateral por muchas cuestiones externas. Ahora me siento muy cómodo de extremo y a la vista está lo que puedo aportar y cómo me siento", explicaba el lateral madrileño, que necesita estímulos positivos para encontrar continuidad.