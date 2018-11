Juankar tiene roto el cruzado otra vez

Juankar llegó a debutar este curso, marcó un gol en Lugo importantísimo para el Málaga. Empezaba a mostrarse como un hombre que Muñiz tendría muy en cuenta. Luego tuvo que parar otra vez por problemas físicos. El madrileño, tras varias semanas, regresó a los entrenamientos con el equipo, pero tenía cierto miedo, no se sentía cómodo del todo y no se veía para jugar. Sus temores no eran fruto de lo psicológico, como alguno podría llegar a pensar. Lo que sucede es que nadie supo determinar el alcance real de su lesión, mucho más grave de lo que parecía.

Entró a quirófano para que le realizasen una artroscopia. Eso informó el club este pasado domingo. El resultado es que Juankar tiene roto de nuevo el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista estará varios meses de baja además del proceso de recuperación. Pero a la temporada le puede ir diciendo adiós si uno se agarra a los antecedentes. Casi un año después de la lesión que se produjo en el Bernabéu (25 de noviembre de 2017), su calvario continúa.

"En la operación, realizada –sin incidencias– por el traumatólogo José Manuel Fernández Medina, se llevó a cabo una plastia de cruzado con tendón de pata de ganso, además de hacer una regularización del menisco externo en la rodilla derecha de Juankar", comunicó oficialmente el Málaga, que añadió: "El futbolista madrileño, que tiene un drenaje en la zona operada, se estima que pase las próximas 48 horas de post-operatorio". Ahora habrá que ver si el Málaga acude al mercado.