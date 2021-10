"En la Liga Endesa si no defiendes estás muerto"

Fotis Katsikaris atendió a los medios de comunicación después del partido entre el Morabanc Andorra y el Unicaja, que terminó con derrota para el equipo malagueño. Fue contundente el griego desde su valoración inicial: "Primero que nada, felicitar al Andorra por la victoria, por el partido que han jugado. En el primer cuarto salimos un poquito como venimos saliendo últimamente y eso es una cosa que yo no entiendo por qué, como diésel podemos decir. Ellos tuvieron más energía que nosotros, estábamos cerca en el marcador y lo arreglamos algo en el segundo cuarto, con mejor defensa y ataque también jugamos mejor. El tercer cuarto fue un desastre. Un desastre de actitud, un desastre de lo lento que salimos. Les dimos la oportunidad de pasarnos por encima. Metieron 30 puntos directos en transición, 30 puntos. El número es brutal. Contra un equipo que habíamos trabajado y que lo dije en la previa, que era lo primero que teníamos que cuidar. No limitar porque es un equipo que lo hace muy bien en campo abierto. Luego en ataque estábamos con dudas, malas decisiones, paciencia pero sobre todo no teníamos la defensa para competir hasta el final. Si queremos ser un equipo competitivo en todas las canchas y no sólo en casa tenemos que cambiar el chip ya".

Siguió con el látigo el técnico del Unicaja: "Tenemos unos jugadores con talento y que tienen anotación pero no tenían el día, fallamos mucho, bastante. Y a esos chicos les afecta, en lo colectivo, en la concentración. Es una cosa el nivel que estamos jugando... tienen que arreglarlo. Entonces nada, yo quería competir hasta el final, estábamos en un momento en el que podíamos perder de más. Hicimos un esfuerzo pero bueno, pero necesitamos una consistencia en nuestro juego y no esos altibajos y quiero ver más carácter. El carácter que tuvimos en otros partidos y no tuvimos hoy no sé por qué, sabíamos la importancia. Para ganar el partido teníamos que jugar al nivel físico de ellos y no lo hicimos. Tenemos que arreglarlo y por supuesto es mi trabajo encontrar soluciones y ver cómo voy a levantar al equipo otra vez".

Sobre si es más mérito del rival o demérito cajista, continuó su línea: "No pudo quitar mérito al Andorra, tienen jugadores con talento. Pero si tienes que defender a Jelinek, sabes cómo lo tienes que defender. O a Hanna, o a Crowder. Les hemos dejado tirar, el rebote ofensivo, tenía más energía que nosotros. Nosotros debimos estar más activo y con actitud, igual habría sido otro partido".

Malos tiempos pero sin ocasión de lamer heridas. "No tenemos otra, jugamos en 48 horas contra Dijon el lunes y luego a prepararnos contra Baskonia. Quiero que la gente entienda que si queremos competir. Hemos ganado algunos partidos, sí; hemos competido otros hasta el final, sí, pero esto no es suficiente si pretendemos ser un equipo sólido. Incluso fallando, puedes hacer un esfuerzo atrás. En la Liga Endesa si no defiendes estás muerto, puedes perder contra cualquiera. No me gustó nada que estuvimos muy blandos, que les dejamos andando a canasta, bandeja por aquí, bandeja por allá, los tiradores saliendo de los bloqueos cómodos", concluyó.