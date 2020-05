Keidi Bare y Sadiku: "Echamos de menos los abrazos"

Son arrojo, puro corazón, dos soldados con ADN albanés que construyen su historia con sudor y sacrificio. El destino une a estos dos compatriotas en Málaga, donde esperan poder volver pronto a la competición a pesar de la situación que se vive por el coronavirus COVID-19. Ambos fueron los elegidos por LaLiga para hablar ante los medios de comunicación.

“Todos en el vestuario tenemos buena relación y echo de menos dar un abrazo o gastar una broma. No lo estoy pasando mal, pero necesito hacerlo”, contó Keidi Bare, que habló de cómo está su país: “Allí está siendo un poco más fácil que aquí, las cosas no están tan mal. La gente sale a la calle, pero la verdad es que ellos tienen un horario. No hay tantas muertes y por eso estoy muy contento. Mi país es un país pequeño y si allí hubiera muchos contagiados sería un grave problema”.

Sadiku coincide en algo que antes era tan cotidiano: “Es un poco raro porque faltan los abrazos, los juegos que tenemos con nosotros, pero las reglas son estas y las respetamos. Esperamos que pase rápido y así poder darnos un abrazo y jugar en equipo como antes. Estamos contentos porque, de nuevo, estamos tocando la pelota. Es un poco raro al hacer ejercicios individuales, pero esperamos volver pronto a la normalidad”.

El punta añora jugar para su país: “Tengo muchas ganas de volver con la selección, vamos a ver cuándo tenemos los partidos porque todavía no se sabe. Estoy preparado y listo. Esperamos que se sepa pronto la convocatoria porque estoy preparado para dar lo mejor de mí mismo”. Ahí también se encuentra con Keidi: “Antes que empezara el virus, tenía la convocatoria para ir a la Selección. Deseaba mucho ir y estar con ellos porque es una experiencia bonita. Espero que en los próximos días, si todo va bien y volvamos a la normalidad, espero que me convoquen de nuevo”.

Para Bare el hambre es innegociable: “Tengo muchísimas ganas de jugar un partido de fútbol y sentirme futbolista. No es lo mismo solo entrenar, hay que competir y a mí me gusta competir en el entrenamiento, en el partido, en todos lados. La verdad que quiero sentir eso y ojalá que sea pronto. Ya estábamos muy aburridos, entrenábamos solos y eso se hace pesado. Estoy muy contento de estar aquí”.