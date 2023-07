Kevin, chispazos o ser "totalmente determinante"

La web transfermarket da un valor de mercado a Kevin Medina Villodres de un millón de euros, el que más en la plantilla actual del Málaga tras Juande Rivas (1.6). El extremo canterano malaguista tiene ante sí una temporada bisagra en su carrera. Tras una primera campaña con efecto gaseosa con José Alberto para apagarse después y una tendencia similar en su temporada en el Gil Vicente en Primera de Portugal, con el que llegó a jugar competición europea pero no alcanzó para que se ejecutara la cláusula de compra obligatoria por un número determinado de partidos, es uno de los jugadores que el club considera importantes en esta caída a Primera RFEF. Tiene contrato hasta 2025 con el Málaga tras la renovación después de su irrupción en el primer equipo.

En el partido de Coín ante el Marbella se vio a un Kevin muy participativo, chispeante y con desborde, esa versión que encandiló cuando salió. En el primer partido de pretemporada, sin más margen para sacar conclusiones, pero con buena actitud en el césped. ¿Puede Kevin dar continuidad en un pico elevado? Es la gran cuestión. La Primera RFEF es una selva complicada en la que el jugador no está protegido con el VAR para entradas duras. Es un reto para Kevin, de 22 años, que encara con frecuencia, normalmente desde el pie cambiado. Uno de los retos es dar lustre con números a su actividad. En 63 partidos como profesional ha metido un gol y ha dado una asistencia. El fútbol no es sólo números, es más, pero hay que facturar cifras para que un jugador ofensivo eleve su caché y proyección.

Pellicer ya confirmó tras el partido en Coín que el club les ha comunicado a Larrubia, Dani Lorenzo, Roberto y Kevin que van a tener dorsal en el primer equipo. Los cuatro han tenido su proceso de curtimiento la pasada campaña fuera de Málaga. Pero está la disyuntiva. ¿Deben ser jugadores estructurales? ¿Sería más lógico fichar a ‘titulares’ y que los jóvenes compitieran para tirar la puerta abajo? Es una pregunta que suele hacerse el malaguismo. Loren habló con bastante claridad de lo que esperan del canterano en 101TV. “Yo tuve una entrevista con él en el club y me lo habían puesto tan raro… Estuve fantástico con él. Me pareció un tío cojonudo. Es como es, diferente, pero creo que va a ser importantísimo para el club. Su nivel futbolístico es excepcional y vamos a conseguir engancharle para que no dé cuatro acciones esporádicas en un partido, sino para que sea un jugador totalmente determinante”, decía el director deportivo. Es el reto de Kevin en Primera RFEF, nada sencillo. La calidad la tiene, falta ver si logra la continuidad. No valen los chispazos, sino ser decisivo. Es el listón que le ha puesto el Málaga. El reto lo tiene por delante en este curso 2023/24.