Kieszek, seriedad y guasa

Habitualmente los futbolistas se incomodan ante las cámaras y las preguntas. A algunos se les seca la garganta. Otros huyen hacia delante tirando del manual de tópicos futboleros no escrito (o sí). No es el caso de Pawel Kieszek. El meta polaco se presentó ante los medios de comunicación como un amigo de toda la vida, dicharachero, tirando de chascarrillos, haciendo gala de buen humor. Pero además de alguna risa, también dejó un mensaje optimista y comprometido. Sabe dónde está: "Todo pasó muy rápido. Estaba complicado, hasta el último día no supe dónde iba. Al final, felizmente, estoy aquí. Es una buena opción. Todos competimos y no sé si voy a jugar. Todos tenemos que estar preparados para jugar".

"Dos o tres días antes del final de la ventana de mercado, hubo un diálogo. No sabía qué iba a pasar, nunca me tocó vivir algo así. Siempre, en toda mi vida, tenía cosas preparadas antes y ese día para mí fue distinto", prosiguió, explicando a grandes rasgos su llegada.

A sus 34 años está como un niño con zapatos nuevos. El Málaga le abre las puertas para un nuevo reto. "Un sueño de todos los jugadores es estar en equipos top. Sabiendo que tengo 25 años más IVA (risas), todavía es todo posible. Mi objetivo es disfrutar del fútbol, tener salud, si puedo jugar, muy bien. Si no, disfrutar, competir…", aseguró Kieszek, que habló del listón tan alto que le ha dejado el portero titular del Málaga en estas primeras jornadas: "Munir empezó muy bien y eso es fantástico para el equipo. Yo soy uno más. Si voy a jugar y puedo ayudar, fantástico. Si no, voy a ayudar a Munir para que él pueda jugar todavía mejor".

Sin Munir, aunque no lo pueda decir públicamente, le tocará ser titular ante el Tenerife. El polaco, no obstante, sabe que ha llegado a un club que tiene tres porteros de nivel para la primera plantilla contando a Andrés Prieto: "Cuando un club tiene objetivos como el Málaga, que pretende subir, hay que competir. Tenemos tres porteros muy buenos y hay que competir. Eso es lo mejor para el equipo".

El meta seguirá en el Málaga si se sube a Primera. Para eso antes hay que merecerlo en el campo. El polaco es cauto: "Si después de la jornada 42 seguimos en esta posición, le diré que el Málaga es el mejor equipo de Segunda. Falta mucha temporada aún, empezar bien es muy importante, pero vendrán momentos complicados. Creo que el Málaga es un equipo muy bueno. Para mí no es un problema cambiar. Fui importante en Córdoba, pero siempre voy a intentar ayudar a mi equipo No es importante si soy capitán o no, tengo humildad y voy a ayudar, sí o sí".

Kieszek fue encantador con todos los presentes, trató de demostrar su capacidad para tirar cañas, bromeó preguntando si alguien quería preguntarle a él en polaco y nunca, nunca, dejó de sonreír.