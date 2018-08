Koné: "Ojalá pueda jugar en Primera con el Málaga"

El Málaga presentó ayer en La Rosaleda a su nuevo atacante, el marfileño Mamadou Koné. Viene en calidad de cedido por el Leganés, con una opción de compra de un millón de euros. Con José Luis Pérez Caminero a su lado, el delantero, que llevará el dorsal 24, respondió a las preguntas de los periodistas. Y lo hacía de manera muy breve, sin alargarse.

Así pues, una de las declaraciones que dejó en su presentación fue su deseo de jugar en Primera División con el Málaga. No acababa ahí. El nuevo delantero blanquiazul también quiso afirmar que "quiero hacer bien las cosas y jugar muchos años aquí".

A la pregunta de cómo se define él como delantero en el verde, el marfileño no dejó respuesta clara: "No sabría definirme. Cuando debute me veréis". Lo que si sabe Koné es que va a tener mucha competencia en el puesto. También se encuentran en los puestos de delantero el canterano Jack Harper, Héctor y Blanco Leschuk: "Somos cuatro delanteros. Cada uno intentará hacer lo mejor para el equipo. Al final, el míster decidirá quién es mejor para el equipo y entre todos tenemos que ayudar". Asimismo, el jugador declaró que le han hablado bien del club. Con respecto a la plantilla, Koné asegura que le han acogido muy bien. "Son muy buena gente todos", confiesa.

Sobre su cesión, Caminero aclaró que no se trata de una cesión obligada por el fichaje de En-Nesyri. El representante de Koné le dijo al marfileño que el club estaba interesado en él. La conversación con Caminero sirvió de remate para cerrar su decisión de venir al club malagueño.