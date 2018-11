Koné: "Mi objetivo es jugar en Primera con el Málaga"

"Es uno de mis objetivos estar aquí el año que viene jugando en Primera con el Málaga. Tengo una opción de compra de un millón. Me gustaría mucho quedarme". Mamadou Koné fue entrevistado por Canal Sur y dejó muy claras sus intenciones. El delantero, que no ha jugado mucho este curso, está encantado con su apuesta.

Acerca del entrenador, lanzó elogios: "No lo conocía personalmente, pero me habían hablado de él. Me sorprendió bastante al llegar. Las primeras semanas me costó mucho porque veía que los compañeros estaban muy por delante mía. El nivel era muy, muy alto. Ahora, más o menos, estoy a ese nivel".

Su falta de minutos sorprendió a los suyos. Koné asegura que sabía que su momento tenía que llegar: "Ahora mismo no hace falta que le diga porque vieron el momento donde no estaba jugando y no iba convocado. Me preguntaban qué pasaba, me decían que había salido de un equipo de Primera para no ir convocado ni nada. Les decía que acababa de llegar y que iba a trabajar duro para que llegara mi momento".

Ya integrado con el grupo, habló de la lesión que le obligó a retirarse del césped de El Sadar: "Me dolió bastante. En el momento me dolía mucho, fue una patada muy fuerte. No me asusté porque sabía que era solo eso, dolor".