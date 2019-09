La vergonzosa gestión del Málaga a principios de esta semana no queda simplemente en el foco que alumbra al primer equipo. La errática gestión deportiva de este verano se alarga extensamente a todos los escalafones de la entidad. Los errores cometidos tanto por la propiedad como por la dirección deportiva tiene su eco en el Atlético Malagueño, en el cuadro filial de Sergio Pellicer. Si en el primer equipo fueron los casos de Okazaki, José Rodríguez, Álex Mula e Iván Rodríguez, en el B son hasta siete jugadores en edad senior los que se han quedado licencia.

Rafa Castillo, Yousef, Satoca, Santi López, Ale Benítez, José Carlos y Marcus Rowley son los siete canteranos de edad senior (que dejaron de ser juveniles) que el club no ha inscrito con el Atlético Malagueño. Chicos como Santi o José Carlos, con largo recorrido en la entidad y que han superado lesiones de peso la pasada temporada. Otros como Satoca, con experiencia en Segunda B tras su cesión en el San Sebastián de los Reyes del Grupo I, o Marcus, peso pesado en categoría juvenil e internacional con las inferiores de la República de Irlanda.

No son menos los casos del mijeño Benítez, lateral derecho con media vida en las categorías inferiores del club, desde infantiles. O el del marbellí Yousef, que ya estuvo cedido el año pasado en el Alhaurino. O el del cordobés Castillo, activo de aquel San Félix que brilló en la Copa del Rey juvenil. Son efectos colaterales de malas decisiones que se han tomado con el primer equipo y que tienen su impacto directo en el filial y ciertos jugadores. Con ellos se deberá buscar soluciones en la categoría, ya que en Tercera aún pueden encontrar hueco.

El Málaga inscribió a Álex Mula e Iván Rodríguez con ficha del filial aún sabiendo que estos no podrían jugar con el primer equipo de hacerlo con el Malagueño, al no ser ya sub 23. Ambos ocupan dos de las 22 fichas que tiene inscritas el equipo en Tercera División –al igual que otros como Luis Muñoz, Keidi Bare o Hugo, con el primer equipo–. Que reducen la plantilla del cuadro de Sergio Pellicer. Además, está también entre los inscritos Youssef Takioullah, otro fichaje de Al-Thani que ya Sanlúcar sentenció que no tenía nivel.

Los inscritos

Las licencias que el Atlético Malagueño tiene registrado en competición son las siguientes: Abqar, Keidi Bare, Hicham, Rafa Camacho, Antoñín, Gonzalo Crettaz, Juan Cruz, Kellyan, Sergio Guerrero, Iván Jaime, Karamoko, César Llopis, Julio, Meléndez, Mario Mendes, Mula, Luis Muñoz, Juande, Iván Rodríguez, Cristo, Takioullah y Hugo Vallejo.