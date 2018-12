"No perdimos la chispa"

Se notó el varapalo en los testimonios de Medhi Lacen y Miguel Cifuentes, los dos jugadores encargados de pasar por zona mixta tras la derrota del Málaga ante el Granada. No fue un el mejor partido de los blanquiazules, tampoco el mejor. Sí, uno de esos choques en los que toca hacer autocrítica: se rompía una dinámica perfecta en La Rosaleda.

“El vestuario está tocado, después de una derrota como esta está claro. Sabemos lo que queremos de aquí a final de temporada. Toca ponerse las pilas y ver las cosas positivas también, que estamos arriba”, expresaba el centrocampista argelino, que volvía a la titularidad debido a la lesión de Adrián. Por el mismo camino, positivo pese a la derrota, condujo Cifu: “Para mí, creo que cada partido es una historia diferente. No creo que sea conveniente meterlo todo en el mismo saco. Cada partido se decide por diferentes detalles. El equipo lo intenta hasta el final. Hay que quedarse con eso. Somos el mismo equipo que sumaba de tres en todas las jornadas”.

“Hasta el gol el equipo estuvo en el partido. Fueron muchos duelos, muchas segunda jugadas... Tras el gol faltó claridad. Nos quedaba poco tiempo e intentamos tirar balones arriba pero no ha podido ser”, explicaba Lacen que considera que el Málaga “no ha perdido la chispa. Esto es muy largo. Ahora parece que tenemos una racha mala pero el equipo está arriba y eso es bueno”.

"Los detalles no están de nuestro lado: el inicio tan bueno no iba a ser eterno"

Cifu pedía tranquilidad y apuntaba a los detalles, ahora en contra, para explicar la mala dinámica: “Los detalles no están de nuestro lado, no estamos acertados. El inicio tan bueno no iba a ser eterno. Ahora tenemos que revertir la situación lo antes posible. No hay que ponerse nerviosos”. Además, el granadino apuesta por apuntar cuanto antes a los últimos duelos de este 2018: “Queremos estar bien posicionados, al menos antes de estos últimos partidos previos al parón, ante rivales que vienen en una buena dinámica. Tenemos que olvidar lo de hoy porque si no te lleva la corriente”.

Tanto Lacen como Cifu se lamentaban de la oportunidad perdida con La Rosaleda a rebosar. “Con el estadio casi al completo, con mucha gente... Es una pena no darle la vuelta al marcador”, decía el mediocentro y lateral sentenciaba: “La afición estuvo de diez. Para mí es una lastima no poder compensarles como se merecen”.