Lacen y Ricca, con el brazalete

El encuentro ante el Nottingham Forest dejó varias escenas destacables. La llegada de Muñiz al banquillo abre un nuevo escenario para toda la plantilla, nuevas oportunidades, empezar de cero. Tras una semana de entrenamientos se aventuran ciertas tomas de decisiones, como la que supone elegir quiénes deben llevar el brazalete de capitán, una de las cuestiones más importantes durante la pretemporada y que ayer llamó la atención.

El Málaga debutaba ayer en pretemporada con un once con muchas caras repetidas del pasado curso, entre ellas las de dos capitanes del pasado curso: Recio y Roberto Rosales. El paleño y el venezolano, ante sorpresa de muchos, no portaron ayer el brazalete. El que sí lo llevo fue Medhi Lacen. El argelino llegó al Málaga a principios de febrero, por lo que no lleva ni seis meses en la disciplina blanquiazul. Pese a ello, y los rumores que apuntan a una posible salida del veterano centrocampista, fue éste el que saltó y ejerció como tal. Si bien es cierto que la veteranía es un grado que cuenta y mucho en una categoría como es la Segunda División, sorprende que un peso pesado como es Recio no porte el brazalete y, en menor medida, Rosales. Si es cierto que ambos jugadores acabaron muy tocados y señalados la pasada temporada como portavoces de la plantilla ante la dura situación que atravesó el equipo en el último tramo de la temporada, con la afición muy quemada por los malos resultados.

Queda por ver si fue algo anecdótico o una decisión de un calado más amplio

Pero la segunda parte también quería contar con las mismas dudas. Muñiz cambió el once al completo y se abrió otra vez las dudas con el brazalete. En esta ocasión fue Fede Ricca el que se lo colocó en su brazo izquierdo. El uruguayo aterrizó en la Costa del Sol hace algo menos de dos años y medio, algo que hace destacar su veteranía en la entidad blanquiazul. Pero sobre el terreno de juego también estuvo Juanpi, canterano del club y con algo más de bagaje como blanquiazul. Además también estaban hombres de calado en el vestuario como Luis Hernández, Adrián o Manuel Iturra. Éste último cabe señalar que portó el brazalete de capitán en el último encuentro liguero de la pasada campaña ante el Getafe, en La Rosaleda.

Queda por ver si fue algo anecdótico del primer partido o va a haber un cambio total en el liderazgo en el vestuario con la llegada de la nueva temporada en Segunda.