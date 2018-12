Leti: "Nos han marcado dos goles que son errores nuestros"

Leti fue el reflejo de todas sus compañeras en zona mixta. La lateral zurda malaguista compareció exhausta ante los medios de comunicación, después de un encuentro en el que las blanquiazules lo intentaron y se toparon con un gran Athletic. “El equipo lo ha dado todo, pero el Bilbao es un equipazo y está ahí arriba. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero el equipo ha respondido. Enfrente teníamos a grandes jugadoras y dos fallos nos han costado dos goles. Tenemos que seguir trabajando y el domingo tenemos una nueva oportunidad para volver a ganar”, confesó la madrileña.

Autocrítica

Pese a la derrota la ex del Madrid CFF hizo autocrítica tras el partido ante las vascas: “No es intensidad, es que nos han marcado dos goles que son errores nuestros. No solo hay que quedarse con eso, el equipo ha trabajado muy bien y el domingo tenemos otra oportunidad y a por ella. El equipo no ha bajado los brazos, que es lo que nos caracteriza”.

Partidos de su liga

El técnico malaguista durante toda la temporada está repitiendo el mantra de que el Málaga tiene su propia liga, un mensaje que ha calado en las jugadoras. “Estamos mentalizadas para ganar siempre, pero somos un equipo recién ascendido y sabemos lo que tenemos que hacer”, relató Leti.

Próximo rival

La semana se presenta intensa para las blanquiazules, que el sábado se desplazan a Huelva para enfrentarse el domingo al Sporting. Un encuentro que tras dos derrotas adquiere una gran importancia. “Hoy era un rival complicado, pero el domingo es un rival con el que hay que ganar sí o sí. No nos podemos lamentar y tenemos que pensar en el domingo”, finalizó de analizar la defensora madrileña.