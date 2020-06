Lombán: "Esperamos que los arbitrajes sean lo más justos posibles y no nos perjudiquen"

David Lombán pasó revista y recordó su injusta expulsión ante el Huesca para desear que ahora los árbitros sean más equilibrados con el Málaga: “Fui el protagonista de la acción y en el primer momento ya sabía que no era justa la roja. No soy un jugador que sea demasiado tarjeteado y esa acción la consideré muy injusta en ese momento. Por suerte, no nos perjudicó y ahora está totalmente olvidado. Esperamos que a partir de ahora las decisiones sean lo más justas posibles y no nos perjudique”.

Del partido ante el Tenerife añadió: “Siempre queremos ganar, pero dada la situación y cómo transcurrió el partido, el punto es positivo. El inicio del partido fue complicado, fueron superiores, pero a raíz del tiempo de hidratación pudimos darle la vuelta. Luego, con uno menos, tocaba defender la portería, no encajar gol y si podíamos aprovechar alguna ocasión, hacerlo. Ahora jugamos en casa y vamos a intentar hacernos fuertes”.

El asturiano apunta al Extremadura, próximo rival liguero del Málaga: “Hay que hacer mucha autocrítica después de cada partido, corregir los errores que cometamos, ver el partido anterior con mucha paciencia e intentar que cada partido que pase seamos mejores. El partido de casa es importantísimo contra el Extremadura”.