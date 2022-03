Lombán: "Es una gran mentira que a un cedido o a uno que acaba contrato no le afecte esto"

El capitán David Lombán dio la cara en el programa Minuto 91 de 7 TV. El asturiano asume que la situación del equipo no es la esperada y respondió a las preguntas con entereza y sin escurrir el bulto. Obviamente intenta mandar un mensaje positivo, pero la realidad del Málaga es la que es.

"Es una semana corta, pero cuesta digerir estas derrotas y partidos. Es difícil de analizar y resumir, la sensación dentro del campo era de partido controlado, no nos hacían daño. Fuimos creciendo y cada vez llegamos más y creando peligro. Pero el gol nos hizo mucho daño. Intenté contagiar y animar diciendo que quedaba aún, pero no nos podemos permitir que un revés nos deje que el partido se vaya", decía Lombán: "Te preocupan todas las derrotas. Las expectativas son las máximas, pero estamos ahí. Estamos en una situación que la que están por debajo lo desearían. Hay que hacer autocrítica y tirar para arriba".

"Preocupación existe, lógicamente. Lo bueno y malo que tiene Segunda es que la igualdad te hace ganar o perder en cualquier campo. Mi experiencia me dice que nunca sabes dónde están los puntos. Ganas en campos complicados, tropiezas cuando parece sencillo... Hay que afrontar todos los partidos a tope. Hemos competido bien contra los de arriba, además. En Primera me he visto en situaciones peores. Recuerdo una temporada con el Elche que íbamos últimos y nos salvamos en La Rosaleda de forma matemática. Estábamos hundidos en la primera vuelta y llegó un partido ante el Villarreal, en el que no éramos para nada favoritos, y todo giró. Resurgió y tiramos para arriba", expresaba el capitán malaguista, que entiende la exigencia de la afición y sus protestas: "Sabemos dónde estamos, en qué club estamos, la exigencia de este club y la gente sobre el equipo. Lo tenemos claro. No nos debemos descentrar de lo que tenemos en las manos. Cada uno puede dar más en partidos y en el día a día, eso se nota después en el campo. A este equipo no le falta actitud. Sí es verdad que queremos que salgan las cosas mejorar. Empezamos con el partido controlado pero con un revés nos cuesta levantarnos. Hay que dar prioridad a revertir la situación. No me sorprendió el público. Soy el primero que no les puede exigir nada, te sientes en deuda con ellos, con lo que dan. Sabemos lo que es este deporte y la exigencia que tiene".

"No soy nadie para señalar culpables", proseguía Lombán: "Si se trata de buscar, hay que mirar uno dentro de sí mismo, soy yo. Dentro de mí tengo que buscar la mejora para ayudar al equipo. Buscar un culpable es de cobardes. Hay que mirar cada uno lo que está haciendo bien y lo que hace mal y siempre hacemos cosas mal. Hay que intentar minimizar lo máximo posible lo que hacemos mal. Contra el Huesca hicimos muchas cosas mal. En la labor de un central hay decisiones continuas, con y sin balón, y te equivocas mucho. Hay veces que no sales a presionar y debes salir, bascular y no basculas. Tienes que tomar decisiones y te pueden costar un gol. Todos los goles son fallos. Va a fallar uno u otro. Cuando dejas la portería a cero también fallas pero no te lo penalizan. Hay que ir al cero error para ganar".

"No sé decir qué está en la cabeza de los compañeros. El 0-2 ya sí liquida el partido. Los números dicen muchas cosas. Somos un equipo que encaja mucho y marca poco. Entonces cuando un equipo se te pone por arriba en el marcador al equipo le cuesta. Hay que concentrarse en las dos áreas. Encajar cero y marcar alguno, nos cuestan las dos facetas", admitía Lombán, que explicaba cómo fue la comunicación tras la derrota: "Después de los partidos es un momento complicado para hablar. La gente está muy, muy dolida. Mucha gente tendría que ver cómo está el vestuario y la gente. Lo único que dije como capitán es que había que seguir, levantarse. Pegarte latigazos mirando atrás no vale, hay que corregir y mirar adelante. Hay que analizar y que no pase de nuevo, pero hay que mirar cada uno para adentro y sacar la mejor versión de cada uno, no sólo en el entrenamiento. En las horas de descanso, las horas por la tarde, en todas las horas del día sacar el mayor provecho para tener el mejor rendimiento. De actitud no se le puede reprochar nada al equipo. Otra cosa son los errores y los fallos. Hay mucha gente malagueña y lo siente como cualquier aficionado. Es nuestro trabajo, es fútbol, pasión, ilusión y lo que quieras, pero es nuestro trabajo y nosotros y nuestra gente vive de esto. Y nosotros sufrimos porque si no cumplimos nuestro trabajo nos quedamos sin él y sin cobrar".

Tener muchos cedidos y jugadores que acaban contrato puede ser sinónimo de relajación. "Siempre se dice y es una mentira muy grande. A todo el mundo le afecta, esté cedido, acabe contrato... A todos le afecta que el equipo vaya mal. Cuando las dinámicas son malas, al año siguiente se devalúa el jugador y nunca son temporadas positivas. Cobras menos, vas a una categoría inferior, pasa a negativo si la temporada es mala, da igual si estás cedido o acabas contrato. Si te han cedido a una categoría menor porque en su equipo no cuenta, en su equipo va a estar en una situación peor", recordaba Lombán.

Habló de otros temas:

Clubes convulsos

"He vivido situaciones diferentes. A nivel de presión social estuve en el Valencia de Koeman peleando por un descenso que se salvó. Yo era joven, no era lo mismo, pero esa presión era enorme. Tu carrera crece y ves situaciones. Estuve en el Elche en Primera siete meses sin cobrar, estuve en otro club en Primera varios meses sin entrenador, entrenando con sólo un preparador físico. He vivido situaciones difíciles. Aquí claro que se han vivido situaciones difíciles. Pregúntale a las familias que se han visto afectadas por el ERE, que ya no trabajan por el Málaga. El ERE ha pasado factura, cambió todo y este club no es el Málaga de Champions".

Dinero

"No hay problemas de cobro"

Charla de Manolo en Amorebieta

"Son cosas del departamento de comunicación y de la gente que lo saca. Todo lo que intento hacer es para mejorar la plantilla. Soy capitán y soy un representante. Con las redes sociales hay cierta privacidad que se pierde, pero hay que aceptar la vida como viene. Hay menos privacidad. Cuando ganas gusta y cuando pierdes no gusta, pero es así".

Asientos sucios

"Hay que cuidar al abonado, están en su derecho porque pagan su abono. Si vas a un restaurante quieres que la comida esté en buenas condiciones. Aquí es igual".

Recibimiento

"Desde que pasó lo de la pandemia, por las restricciones apenas hacemos concentraciones y vamos directo al campo dos horas antes del partido. Cada uno tiene su vivienda y llega de forma diferente. Estábamos al tanto del recibimiento. Teníamos hablado, esperábamos en la escalera para subir adonde se hizo el recibimiento anterior. A y 35 hablábamos y estábamos listos en las escaleras y cuando llegó esa hora nos dijeron que no había nadie y que nos metiéramos para el vestuario. Es fue lo que pasó".

Manolo

"Sí, estuvo en el vestuario, estuvieron todos. Era un momento difícil para todos. Todo el mundo quiere dar su mejor versión y a veces no sale. Es un momento duro, como esta noche".

Natxo

"En el fútbol he vivido tantas cosas que no me sorprende nada. Puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal. No es cosa mía, es cosa del director deportivo. Cuando me paguen por ser director deportivo o presidente te contestaré (risas). A día de hoy no te puedo contestar. Es un hombre que trabaja mucho tácticamente al equipo, le gusta controlar y dominar con la posesión. Tácticamente y en cuanto a orden hemos mejorado, pero el déficit de que nos cuesta marcar y se encaja fácil sigue estando. Llegamos a tres cuartos de campo bien y nos cuesta finalizar, crear peligro, acabar jugadas... Son tomas de decisiones".

Táctica

"El sistema era en ataque tres centrales con dos carrileros y en defensa de cuatro con Andrés de lateral derecho y Escassi y yo de centrales. Hasta el gol el equipo estaba cómodo, estábamos en tres cuartos de campo, superábamos líneas, jugábamos bien... Pero el fútbol en Segunda es así. En Primera cuesta menos generar peligro que en Segunda".

Descenso

"Estamos abajo, miras la clasificación y miras abajo, tienes que salvarte. Intento ser lo más ambicioso y optimista posible, pero hay cosas que se te escapan. Sabes qué margen de error tienes y cuántos puntos se necesitan. Después del partido la gente está mal, decepcionada porque no salen las cosas. En el fútbol nos educan para tirar para adelante y caminar porque no hay otra manera. El viernes tenemos otro partido. De qué nos va a servir pensar en el domingo si tenemos que jugar el viernes. Los que no jugamos en el Madrid o e Barça vivimos más derrotas que victorias y estamos acostumbrados a tener la capacidad de centrarnos en el siguiente partido. Estamos en un equipo en el que hay mucho malagueño, que siente los colores porque es de aquí y creo que son los primeros que tienen que tirar adelante. Todos queremos ganar".

Reuniones

"Hablamos mucho. Hacemos autocrítica e insistimos en lo que hay que mejorar. Pero no sé qué queréis, ¿que matemos a alguno? Soy de las personas que pienso que las palabras no sirven de nada, que se las lleva el viento y los hechos marcan las personas y son los que hablan bien de la gente. Yo en ningún equipo de los que he estado, en ninguno, en ninguno, las palabras han hecho nada. Y creo que acabará mi carrera y en ningún equipo las palabras conseguirán nada. Son los hechos. Todo el mundo sabe cuál es el camino, que hay que dar la mejor versión en el día a día. En los entrenamientos se gana estar en el once. Ningún jugador llega al Málaga sin exigirse día a día desde que era pequeño. Han pasado muchos jugadores que no llegan a profesionales porque se quedan por el camino por diferentes cosas. Soy un tío exigente en el entrenamiento, que pide concentración. La mejora está en cualquier detalle, es gente joven que tiene que crecer y con mucho margen de mejora. Les aprieto y el grupo escucha. ¿Por situaciones extradeportivas? No. Cuando vino el Frente Bokerón al estadio y todo lo que se rumoreó. Yo no he vivido ninguna situación en el vestuario, no he visto que le hayan puesto por indisciplina alguna multa a alguien, nada fuera de lo normal. Para eso está el régimen interno. Si alguno no está en el camino en el que el club quiere pues puede hacer lo que estime".

¿Problemas en los entrenamientos?

"Deportivos, nada que no se solucione y que no esté en la tensión lógica del trabajo cuando las cosas no salen bien".

Girona

"Según la mentalidad que te veo, mejor que no viajemos (risas). Si viajo pienso que voy a ganar. El que no lo piense, que no vaya. Tenemos que ir en la misma dirección. El que no crea en la causa pues se aparte".

Contrato

"No es el momento de hablar nada. Aparte, soy una persona que mira al presente. Cuando lleguen las cosas ya les veremos. Ahora mismo no soy el problema más importante del Málaga, soy secundario para el club. Cuando llegue el final se tomarán decisiones y se compensará si yo siga o no. Me gusta jugar al fútbol, pero no lo sé lo que haré. Ahora voy a entrenar. La pandemia me enseñó muchas cosas y una es vivir el presente, no sé lo que pasará en tres meses".

Descanso

"Cuesta dormir, cuando consigue dormir te levantas más tarde. Ves el partido, analizas y cortas. Ves el partido de 250 minutos y no 90, porque paras y le das al play 20 veces. Luego estirar y recuperar un poco para estar mejor mañana. Soy un jugador que suelo tener una percepción basta cercana a la realidad en el campo pero me gusta verlo, analizarlo".

Juan Mata

"Se preocupa como los grandes amigos. Quieren verme que disfrute y lo pase bien. Sabe que sufro, se fija en el Málaga. Me intenta dar ánimos. Siempre hablo tras los partidos con mis padres, tengo un mensaje de una tía mía que siempre me dice que jugué bien"

Afición

"Tienen derecho a sentirse así. Vienen al estadio a ver una cosa y llevamos tiempo sin ofrecerles lo que ellos quieren. Ojalá tengan pronto un equipo acorde a lo que se merecen. El año pasado nos costó en casa. Sacamos más fuera que en casa. Llevamos tiempo que nos cuesta. Los rivales lo saben, saben el ambiente que hay y juegan con eso. Llegará el tiempo en que ganemos y las conversaciones cambiarán. Siempre daré la cara en el centro del campo, porque es lo que tengo que hacer. Si me echan a un lado es porque el que juega está mejor que yo. Yo creo, estamos a seis puntos y es bueno que exista culpabilidad, autocrítica, antes de llegar a la situación más crítica que exista. Yo soy el primero que cree. El que no lo haga, que dé un paso al lado. Estos es fútbol, hay que aguantar y hay que convivir con ello. Cuando vayan mal las rachas hay que aguantar los comentarios negativos. Nos dedicamos a esto en lo bueno y lo malo".