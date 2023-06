Loren Juarros: "Este grupo de jugadores tiene la oportunidad de hacer historia con el Málaga CF"

Loren Juarros es uno de los nombres propios de la actualidad malaguista en este comiezo del mercado de fichajes, dado que el director deportivo vasco está ya conformando la columna vertebral de la plantilla, que luchará por el ascenso al fútbol profesional. Debido a esto, trató los temas de actualidad junto con Félix Godoy en 'Área Malaguista'.

Presentación del directivo

Loren Juarros se descibió a él mismo: "Soy una persona normal que tuvo la suerte de ser futbolista profesional durante muchos años y que luego continué con mi carrera en el fútbol base de la Real Sociedad. Entrené infantiles, segundo equipo y fui ayudante del primer conjunto y ya pasé a la secretaría técnica hasta que con la llegada del actual presidente confió en mí para llevar a cabo esa restructuración que queríamos hacer e intentar sacar al club de la Segunda División".

"Lo hicimos y durante diez años fui su director deportivo y llevé adelante un modelo en el que creo basado en la gente de casa trabajando mucho con gente de cantera y que busca mucho el rendimiento deportivo y económico. Cuando llegue allí, la entidad estaba también en concurso de acreedores en una situación también complicada y a base de trabajo en el día a día y confiar en la gente del club, pues al tercer año estábamos jugando la Champions League y estuvimos repetidos años en Europa y se vendieron jugadores, que eran activos propios por más de 200 millones, que sirvieron para las nuevas instalaciones de Zubieta y el campo nuevo de Anoeta", concluyó sobre su paso por la entidad de San Sebastián.

Motivación y convencimiento

Pese a esto, no dejó de lado su proyecto: "O sea, creo que es un modelo que creo que puede dar un pleno rendimiento, pero hay que hacerlo bien, trabajar mucho y confiar en la gente joven. Este es uno de los motivos por el que he venido porque creo que en Málaga se puede construir eso y estoy concienciado en que lo vamos a conseguir".

"Igual este puede ser el futuro en una situación judicializada, pero lo que está claro es quee mientras se esclarece todo hay que trabajar y seguir adelnate y para ello yo creo que lo fundamental es tener talento y gente que confíe en el proyecto de verdad y que no esté aquí por si esto sale bien y dedicarnos a eso. Seguramente, si nosotros hacemos las cosas bien, todo lo demás serán problemas, que se irán solucionando", comentó sobre la posición de los blanquiazules.

Llegada a Málaga y toma de decisión

Loren Juarros respondió sobre la tesitura de que se negociase con otros para su puesto: "No sé si hablaron con otros, pero entiendo que sí. Además, habría sido una irresponsabilidad hablar solo con un director deportivo. Por ejemplo, datos de entrenadores tenemos muchos, al igual que de jugadores y, antes de decidirte, debes hablar con ellos para ver cómo los sientes o qué te transmiten. Es decir, es lo normal que hubiesen hablado con otros. Me parece que ese es el trabajo que debe de hacer un club y no me siento segundo plato. Al final, en la conversación que tuve con Kike y el administrador judicial, me mostraron mucha confianza y seguridad y eso fue una de las cosas que ha hecho que esté aquí".

El director deportivo oriundo del País Vasco explicó cómo se dieron los primeros acercamientos: "Me llamó Kike Pérez directamente. Es verdad, que ya hubo contactos previos con gente de mi círculo. Nos conocíamos de antes de San Sebastián. Él trabajaba en el mundo del fútbol y ya teníamos una cierta relación y eso hace que me llame a mí directamente".

"Bueno, luego vengo a Málaga y ya tengo una reunión con el director general y José María Muñoz y, en esa conversación de más tiempo y cara a cara, pues, al final, exponemos todos los requisitos. Ellos lo que buscaban y yo lo que buscaba y coincidimos en bastantes cosas", concluyó con cómo se dio la decisión definitiva.

Jerarquía y modo de trabajo

Loren Juarros respondió ante la disyuntiva de cómo se ordenaban los rangos en la nueva directiva: "No tenemos ningún problema en lo que es la jerarquía y, además, es lo que me gusta a mí, es decir, menos pirámides y más transversalidad en las cosas. Hoy en día, como funciona el mundo, con las cabezas visibles que existen y esa construcción de rangos o clases, no las entiendo. Es verdad, que cada uno debe tener marcada sus responsabilidades y, a partir de ahí, cada uno tiene sus obligaciones. Nosotros tenemos muy claro. Sabemos para que está aquí José María Muñoz y él es el primero que lo sabe y quiere que todo salga bien, porque es malagueño y malaguista. Luego, Kike Pérez es director general, aunque, en otros escenarios, ha hecho de director deportivo y eso ayuda a que entienda esa faceta de y eso puede hacer que sea más sencillo para mí trasladarle las cosas y que él y yo estemos en sintonía para transmitirle al administrador judicial nuestras ideas".

Además, aprovechó para hablar de si han tenido diferencias o no: "Creo que estamos muy cercanos. No creo que al 100%, pero, en parte, eso es bueno para el club, porque la discrepancia ayuda a mejorar a todo el mundo, aunque hay mucha sintonía, pero cada uno en nuestra parcela, pues estiramos el chicle cada uno para un lado, pero, dentro de lo normal, una sintonía perfecta, porque todo se habla y se lleva a cabo un consenso".

Posteriormente, comentó la situación al llegar a la entidad: "Estaba muy dividido y con muy poca comunicación entre las distintas áreas, por ejemplo, entre la de fútbol profesional y la de la academia. Esto es algo que yo pretendo solucionar, porque la comunicación es primordial y la coordinación desde arriba hasta abajo. En un modelo en el que quieres trabajar con activos propios generados en la cantera, la comunicación debe ser continua. El club debe saber de cualquier niño, que entra, pues que entiendan que no solo son niños que vienen a divertirse, sino que son posibles futuros jugadores del Málaga CF y eso se debe transmitir desde entrenadores, captadores, etc".

Tras esto, dejó claro si, en la actualidad, el conjunto blanquiazul es uno de los poderosos de la categoría: "Por marca, sí. Seguimos teniendo ese efecto llamada que es muy importante, pero debemos ser de los poderosos porque nos lo ganemos, pero habrá algunos con una mayor disposición económica mayor que nosotros. De hecho, hay un proceso del ERE, que es una situación límite en algunos sentidos, pero que los que estamos aquí lo vamos a sacar adelante y no es una decisión que guste al que la tome ni a nadie, porque afecta a personas y a profesionales, pero es la vía en la que debe continuar pero ya te digo que eso no me afecta en que pueda influir en los presupuestos. Yo creo que el Málaga tiene esa posibilidad de ese efecto llamada y que vamos a llevar la camiseta y el escudo del Málaga no te va a hacer ganar partidos, pero que debe ayudarte a correr más y trabajar más".

El administrador judicial

Loren Juarros comentó el papel de José María Muñoz: "Lleva la coordinación de todo el club. Al final, es el máximo responsable y hablamos de todo lo que sucede. Ahora, hay una cuestión económica que no es un capricho, sino que de esto depende la viabilidad de la entidad. Estamos en una situación en la que por desgracia tras un fracaso deportivo esto viene acompañado de este varapalo económico y él es el encargado de velar porque esto no vaya a más y no se convierta en un problema aún más grave. Con él, se habla de lo deportivo y se le explican los motivos y él nos marca los parámetros económicos y un poco lo que tiene que ser el Málaga en todos los sentidos.

El exjugador quiso dejar claro que es máximo responsable, pero no presidencialista: "Bueno, de responsable máximo sí, pero no en obligarme lo que debo hacer. Solo me establece en los parámetros en los que he de moverme y es una voz más. Es cierto que con una opinión importantísima, pero, al final, una opinión más".

Por último, habló de la libertad en la toma de decisiones: "El área deportiva hacemos nuestra búsqueda, que vamos comunicando en todo momento y ellos ya me van marcando los parámetros, aunque ya los sé yo también, pero las van recordando. Aunque no se meten en las decisiones finales para nada, salvo que ponga en peligro la viabilidad del club".

Sergio Pellicer

Loren Juarros habló sobre el papel del técnico: "Sergio Pellicer es otra pata de la mesa. Estamos hablando de distintos departamentos y, al final, es una parte fundamental, porque es el que va a ejecutar lo que se está planificando al respecto del primer equipo. Su responsabilidad es máxima y nuestro apoyo hacia él es máximo. Estoy muy contento con cómo estamos llevando las cosas, con mucho feedback y entendiendo lo que sucede en el club, que eso no es nada fácil, pero no solo para Sergio, sino para todos los entrenadores, que siempre quieren más y más".

"Nunca hubo ninguna duda por lo que había seguido del equipo y de él. Lo que se hace en esta profesión es en un tiempo que estás parado es analizar entrenadores para cuando surjan oportunidades y toda la información, que tenía de él, era buena. Y, luego, las evidencias de lo que había hecho en ambas etapas vi que estaba muy cercano a lo que le pedía a un entrenador", comentó sobre si era una imposición o si era de su agrado el entrenador.

Por último, habló de hasta cuando tendrá crédito Sergio Pellicer: "Esto es un proyecto que tiene que tener durabilidad y viabilidad, ¿no?. Y Sergio, yo creo que es importante para eso. Yo, en la Real Sociedad, siempre con los entrenadores he funcionado y aquí no voy a cambiar. Hay que tener tranquilidad, hay que tener confianza y transmitir seguridad y, luego, él sabe cuál es el el modelo que queremos construir. Se ha comprometido a ello y mientras siga haciendo ese trabajo, va a tener la confianza del club. Está claro que detrás de todo eso hayresultados, eh, pero una cosa importante de lo que nos va a tocar vivir en Málaga es que los premios se entregan en mayo. Y, seguramente, va a haber momentos complicados, va a haber momentos de dudas, pero como tenemos claro cómo queremos llegar a conseguir lo que queremos conseguir y todo eso se consigue en mayo, seguramente va a haber momentos en los que vamos a tener que tener paciencia, sobre todo si se está cumpliendo lo que los propósitos que nos estamos proponiendo ahora".

Secretaría técnica y Academia

Loren Juarros habló sobre el papel de esta área de la entidad: "Lo primero es que el nombre de la cueva no me gusta nada, eso para empezar. No, no es ninguna cueva, es un departamento más también como te he dicho muy transversal, donde se comparte mucha información con la dirección deportiva, con los entrenadores, con el club. Y lo que tiene son informes, cualquier secretaría técnica digna de ser llamada así, lo que tiene que tener son informes. Otra cosa es el caso que le demos, quienes tomamos las decisiones, luego, pues bueno, tomamos la decisión de qué informe son los válidos y de cuáles no. Todo eso se hace más relevante cuando tienes muy claro el perfil de equipo que quieres construir. El perfil de sistema que quieres generar y el perfil de jugador que necesitas, ahí es donde entra la elección. Que había informes de los jugadores, que están llegando. Por supuesto, claro que hay informes, ¿no?, pues yo también tenía informes míos particulares sobre esos jugadores".

No quiso mojarse ante la cercanía del ERE: "Ahora mismo, hay un proceso que se está llevando adelante y que le digo que el club se está moviendo en unos parámetros económicos que son fundamentales y todo pasa por por lo que salga de eso".

Sin embargo, entró a hablar de lleno sobre el papel de la cantera: "Lo que quiero hacer en la academia sí, y cómo quiero que trabaje la academia también y cómo quiero que trabajen los entrenadores también. Lo que hay que hacer es construir la estructura".

Actualidad Loren Juarros

El directivo quiso mostrar conocimiento de la categoría: "No, la verdad, es que no creo. Por eso, te digo que estos cinco años he visto mucho fútbol. Y que muchas categorías no te voy a decir que soy un especialista en Primera Federación, pero he visto también muchos partidos, entre otras cosas porque hay equipos de mucho prestigio y porque hay muchos filiales, entonces, es un sitio donde hay que estar al día, porque ahí es de donde viene la materia prima, hay muchos equipos, es verdad que hay otros conjuntos, que están perfilados, ya con un perfil de jugador de más edad, más veteranos, pero en la primera regla es una categoría donde se puede ver cosas buenas".

No obstante, quiso dejar claro que esto no lo ve como un trampolín: "No vengo por eso. Vengo porque creo en las posibilidades del Málaga Club de fútbol, creo en lo que creo que el modelo que o la forma de trabajar que yo en la que yo creo. Creo que el Málaga le va a venir bien. Y, creo que esto nos vamos, nos vamos a beneficiar todos, no es por un tema de revancha ni de nada ni que demostrar a nadie nada. Es verdad que bueno pues se puede pensar, pues estando en la Real Sociedad 10 años y incluso llegando a la Champions y la Europa League y tal pues que esté ahora en el Málaga en primera rfef, pero es que lo que me transmitió y lo que siento es que se pueden hacer cosas muy bonitas aquí.

Posibilidades y exigencias

Loren respondió sobre la posibilidad deque usase la baza de la oportunidad de hacer historia para reclutar jugadores: "Cuando estás en una situación como ahora, lo que supone los ascensos para la ciudad, para el club, para los propios jugadores, para la masa social, es algo innegable, o sea, es algo que queda en la historia. Y yo sé que este grupo de jugadores con el que vamos a trabajar tiene la oportunidad de hacer historia y una historia que va a quedar aquí en la ciudad. Vamos para toda la vida y que ellos van a ser marcados, puestos en cuadros, en todos los sitios, porque el malaguismo es así y porque se van a volcar con ellos, entonces, todos tenemos la posibilidad de de poner un granito de arena dentro de la gran historia del Málaga".

Tras esto, el ex de la Real Sociedad explicó el motivo de evitar la palabra ascenso: "Porque creo que no genera nada bueno, porque creo que mayo está muy lejos. Y porque si pones la palabra ascenso en la primera vuelta, en noviembre, podemos estar volviéndonos locos, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo. Y proyecto, proyecto, proyecto".

"Me parece muy bien, pero yo lo que voy a exigir es trabajo para que esa palabra llegue y no poner la palabar por delante del trabajo", concluyó hablando sobre las exigencias de los aficionados.