Loren Zúñiga se queda sin Europeo sub 19 con España

Fracaso de la selección española sub 19. Ante un rival ya eliminado, Dinamarca, al que debía vencer por dos goles de renta, empató 3-3 y no irá al Europeo de la categoría el próximo verano y, como castigo, tampoco tendrá acceso al próximo Mundial sub 20. Hace ya 10 años que España no lo juega. Allí estaba el malaguista Loren Zúñiga, que pudo ser el héroe, pero también acabó fallando.

Loren marcó el 3-1 momentáneo, al rematar un balón suelto en un córner al comienzo de la segunda mitad. Con ese resultado España accedía al Europeo después de empatar 0-1 perdiendo. Pero es un equipo con abundante talento pero con unas lagunas defensivas tremendas. Ya se dejó un empatar un 2-0 en el partido inaugural ante Austria e hizo lo propio en el definitivo (los austríacos habían ganado 2-0 a los daneses). El 3-3 fue ocasionado por un penalti cometido con unas ingenuas manos de Loren, que regresará para unirse al Atlético Malagueño.