Luca Sangalli: Físico, momento personal, el golazo de Larrubia...

Luca Sangalli estrenó brazalete de capitán en el partido ante el San Fernando. El centrocampista vasco debe ser un jugador básico en este Málaga. Aún busca su ritmo mejor tras unos años sin mucha continuidad, pero está en un lugar en el que piensa que todo puede ir mejor.

"El partido tuvo momentos buenos y malos. Hicimos un gran trabajo. Tenemos que centrarnos en lo que hicimos bien, seguir trabajando los conceptos que quiere el mister, ajustar en lo que no estuvimos bien para que el principio de temporada sea el mejor posible. En pretemporada son secundarios los resultados, pero siempre se busca hacerlo bien. Llevamos dos victorias y dos empates. Poco a poco el equipo va a ir carburando y vamos a dar lo mejor para trabajar y llegar a punto al partido de Castellón. Estuvimos imprecisos, sin tener la paciencia que debíamos. También la paciencia. Íbamos mucho a recibir al pie, sin profundidad, sin generar peligro a la espalda, que podíamos hacer daño al rival. En la segunda parte encontramos el juego que queremos. Ahora hay que corregir y prepararnos para el inicio", analizaba el donostiarra el partido.

"En mi carrera he jugado en todas las posiciones del medio y del ataque. Me siento bien en todas, estoy para lo que el mister necesite de mí. Si estoy en la creación estoy bien, pero también cerca del área en jugadas decisivas", decía el vasco sobre su posición el campo, al tiempo que sobre su capitanía decía que "al final los nuevos no es habitual que te den la capitanía. Los veteranos estaban fuera en la primera parte y un orgullo y honor llevar al brazalete".

"Un golazo, la metió en las telarañas. Hay muchos jugadores con calidad y esos goles los pueden hacer esa clase de jugadores", opinaba Sangalli sobre el gol de Larrubia.

"Acabo reventado, llevamos bastante tiempo de pretemporada, el trabajo es bueno, acumulamos minutos con más partidos y eso va a hacer que lleguemos preparados a los partidos. Ese físico es importante porque los partidos se deciden en los minutos finales y hay que estar fuertes ahí", señalaba sobre cómo responden físicamente, así como reflexionaba sobre los dos rivales de Primera RFEF a los que se enfrentó el equipo en pocos días: "Antequera y San Fernando han sido rivales diferentes, me han sorprendido para bien. El Antequera quería mucho balón, acumular mucha gente dentro, dominar y ser fuerte. Hubo tramos en que lo consiguieron. El San Fernando jugaba más en largo, con cambios de orientación y buscando la espalda, hay momentos en los que nos hicieron daño. Veo que el nivel es alto y tenemos que estar preparados".

"Muy bien la adaptación. Es verdad que la pretemporada a los vascos nos cuesta con este calor, aunque estoy un poco acostumbrada de la de Cartagena. Lo llevo bien. La ciudad y los alrededores son una maravilla y estoy disfrutando y aprovechando mucho. Intento ayudar lo máximo posible. En mi carrera llegué al primer equipo de la Real, me consolidé, pero por una cosa o por otra no pude asentarme. El año pasado no fue mi mejor temporada, pero Málaga puede ser un buen lugar para recuperar mi mejor nivel, las sensaciones que tenía e intentar hacer una muy buena temporada. El mister cuenta conmigo, encantado de aportar mi experiencia y veteranía al servicio del equipo. A llegar con las mejores condiciones. Estoy encantado", sentenciaba el vasco.