Luis Hernández huye de la tibieza y sugiere que se queda

Luis Hernández fue parte del equipo titular del Málaga que causó una grata impresión ante el Valladolid. Sólo faltó el gol, pero el zaguero madrileño, que dejó interesantes palabras, no exhibe preocupación, al contrario. "La sensación es muy buena, sobre todo ante un Valladolid que es de Primera. Nos ha faltado meter las ocasiones que tuvimos, pero en líneas generales es para estar contentos. Son las señas de identidad que quiere el mister para este Málaga, ser ordenados sólidos y capaces de hacer ocasiones, hemos generado varias para meter. Debemos ir afinando y mejorando y que los nuevos se integren", explicaba el ex jugador del Sporting y el Leicester.

"La falta de gol no preocupa, preocuparía la falta de actitud o el desorden", profundizaba Luis Hernández: "Se ven claras las señas de Muñiz, meter las ocasiones es cuestión de tiempo. La carga de trabajo es importante y las piernas están duras".

A diferencia de otros compañeros, que han sido más tibios a la hora de referirse a su futuro en Segunda, Luis Hernández fue contundente. "No me gusta hacer valoraciones personales. Soy jugador del Málaga, estoy muy a gusto aquí, como todos mis compañeros. Nos sentimos responsables de lo del año pasado y queremos quitarnos esa espina", aseguró el defensor central que hizo pareja con Ignasi Miquel en el arranque, al tiempo que aplaudió la respuesta de la afición: "Desde que llegué siempre me sentí arropado. He pasado momentos malos y delicados y la afición está detrás siempre. En un partido como el de hoy la grada está llena, es síntoma de la grandeza del Málaga. ¿La equipación? Lo hemos hablado en el vestario, es muy bonita y estamos ansiosos por ponernos la primera ya".