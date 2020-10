Luis Muñoz: "Sé que quería estar aquí y aquí estoy"

Quizá su continuidad fue el mayor motivo celebración del malaguismo en el mercado de fichajes, más allá del hecho en sí de completar una plantilla de 18 jugadores, algo que se veía lejano. Para Luis Muñoz fue un partido especial, el primero como capitán del equipo de su tierra, el encuentro ante el Las Palmas. Formó pareja con otro fichaje que cautivó, Alberto Escassi, en el centro del campo. Pero la realidad mostró que falta todavía, lógicamente, tiempo y rodaje para que el de Nueva Málaga sea el jugador imperial que se exhibió tras el confinamiento y que fue pieza clave en la salvación del equipo. Apenas lleva una semana entrenando con un equipo distinto.

“Lo importante es sumar puntos y no perder, esto nada más acaba de empezar. Un punto parece que no es nada, pero es mucho”, decía el polivalente jugador malagueño tras el partido ante el Las Palmas, que celebraba haber lucido el brazalete. Es, de hecho, el segundo capitán tras Lombán y por delante de Escassi e Isma Casas. “He sido capitán por primera vez en el equipo de mi tierra y estoy muy contento de hacer ese debut. Ojalá sean así muchos partidos y podamos conseguir la victoria lo antes posible. No tengo palabras para describirlo, sé que quería estar aquí y aquí estoy. Voy a dar el máximo y espero que pronto llegue una victoria para celebrarlo”, afirmaba Luis, con el ocho a la espalda, quizá un guiño a su consolidada posición en el centro del campo.

“Fue difícil porque se encerraron bien desde que le expulsaron al jugador. Echamos el equipo arriba y en las contras nos pudieron hacer daño, como vimos en un par de ocasiones que han tenido. Hay partidos en que te quedas con diez y ganas, el fútbol es así", admitía Luis Muñoz respecto al partido, aunque también valoró dejar la meta a cero, como ha sucedido en tres de los cinco partidos disputados: “Era importante, porque veníamos de una semana con bastantes goles encajados y eso no nos gustó nada. En la semana estuvimos trabajando para dejar la portería a cero. Somos un grupo nuevo, pero hay que mirar hacia adelante y no mirar el pasado, sino el presente y el futuro, que es entrenar esta semana a tope para llegar el fin de semana en las mejores condiciones”.

“Estuve muy cómodo, guerreamos bastante en el centro del campo. Queríamos tener el balón, pero ellos se cerraban muy bien por el medio y no nos dejaban crear mucho juego”, señalaba, por último, sobre su pareja con Escassi, después retrasado a la zaga, en el centro del campo.