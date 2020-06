Luis Muñoz y su renovación: "Es por la afición y por Manolo Gaspar"

Habla Luis Muñoz, radiante tras confirmar su continuidad en el Málaga hasta que concluya la accidentada temporada actual. El canterano demuestra su compromiso y su cariño a club y afición. Y no tiembla a la hora de poner nombre y apellidos a los principales causantes del acuerdo. "Lo estuve hablando con Manolo y le dije que no iba a abandonar el barco. Le di mi palabra y así la voy a cumplir, hasta que no acabe LaLiga no voy a tomar la decisión. Estoy muy agradecido, una de las partes para tomar la decisión de quedarme aquí es por la afición y por Manolo (Gaspar), que es un director deportivo genial, siempre ha ido conmigo con la verdad por delante y eso es algo que a mí me gusta. Si la gente cumple conmigo, yo cumplo con ellos", confesó para los medios de LaLiga y también del club.

Lo que pueda pasar a partir de la temporada 2020/21 asegura no saberlo. Algo lógico teniendo en cuenta que ni siquiera sabe en qué categoría militará el Málaga cuando este curso concluya. "Ahora mismo está ahí un poco en el aire, lo que sí cerré con ellos es que me quedo hasta que acabe LaLiga. Quería aportar y le dije a Manolo Gaspar que me quería quedar y así va a ser. Voy a esperar a que termine esto y a ver cómo salen las negociaciones. Mientras yo esté aquí voy a dar el cien por cien. Estoy muy agradecido a la afición por ver cómo se lo ha tomado. Quiero seguir aquí y dar lo mejor de mí", afirmó sincero el malagueño, que venía brillando como centrocampista de la mano del también renovado Pellicer.

Y una vez solucionado el asunto de lo que suceda a partir del 30 de junio (algo que también ha ocurrido con David Lombán), los esfuerzos se centran en llegar lo mejor posible a la cita contra el Huesca en La Rosaleda: "Cada vez los entrenamientos van siendo más intensos, queremos acercarnos a lo que son los partidos para cuando empecemos LaLiga empecemos al mejor ritmo posible, pero teniendo en cuenta que son partidos muy seguidos y teniendo una buena recuperación. Haremos más tratamiento, más tiempo en hielo. Haremos más prevención de lesiones que eso es importante para estar en los partidos al 100% y dar lo mejor. Tenemos ganas de empezar y cuando empecemos queremos los tres puntos. Conseguir la primera victoria es una de las cosas más importantes para empezar otra vez el campeonato. Es verdad que son partidos muy seguidos y no estamos acostumbrados ni nosotros, ni los rivales, pero hay que llevar la competición de la mejor manera posible".

Luis Muñoz, como Hicham hace relativamente poco, se convierte en un espejo para los canteranos, a veces demasiado ansiosos: "Tienen que saber que tienen que rendir porque pueden tener la oportunidad en cualquier momento y pueden quedarse aquí con nosotros. La ilusión, como la de cada niño, será la de debutar en La Rosaleda y para eso hay que luchar mucho y saber que pueden tener la oportunidad. Lo están haciendo muy bien y hay que arroparlos como si fueran uno más de nuestro equipo. Ellos habrán visto la decisión que he tomado de quedarme aquí, acabar LaLiga y espero poder continuar. Espero que se arregle todo. Cada uno va a tomar su decisión, pero mi decisión la tomé con el corazón y así voy a seguir”.

Insistió en lo sentimental y ensalzar la figura del director deportivo: "Me he criado aquí en Málaga, soy malagueño y malaguista. Siempre he venido a La Rosaleda, he animado, he estado de recoge pelotas, etc. Hablé con Manolo, él es una persona sincera y que va de cara, y con esas personas que cumplen conmigo, yo cumplo también. La afición me ha acogido muy bien y estoy muy agradecido a ellos y por eso voy a seguir aquí a dar lo máximo posible. Estoy muy contento por ver cómo se lo ha tomado la gente, viendo cómo me arropan y la verdad es que estoy muy agradecido””.