La joven canterana malaguista Luisa Olmedo debutó a sus dieciséis años en el once inicial ante el Real Betis y firmó un partido sensacional en la zaga blanquiazul. “Me sentí muy cómoda con el equipo”, aseguró tras el encuentro la ya jugadora de la primera plantilla, que añadió: “Estoy muy contenta por mi debut con el equipo, aunque me voy con un mal sabor de boca por la derrota ante el Betis. Tengo mucha ilusión”.

Ahora espera seguir creciendo y confirmar las expectativas puesta sobre ella: “Es un gran paso y me ilusiona mucho. Tengo ganas de seguir cumpliendo objetivos. Tengo mucho apoyo de José (Herrera, su entrenador), que confía mucho en mí y ahora a seguir trabajando. Me han acogido estupendamente y desde el primer momento he sido una más en el grupo”.

En la cabeza de la joven futbolista sólo caben los partidos (de momento, de pretemporada). "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del miércoles. Estamos en un momento en el que toca seguir trabajando y preparándonos", dijo Luisa Olmedo.