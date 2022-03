Luz al enigma Kevin

¿Qué le pasa a Kevin? Es una pregunta que se hace el aficionado malaguista, que se encandiló con las maneras del canterano desde que José Alberto le dio la alternativa. No ha jugado en los dos últimos partidos ningún minuto, apenas 40 minutos en los últimos cinco partidos. Tras jugar de titular en Miranda en el debut de Natxo, ha desaparecido.

Se le cuestionó al técnico vasco por lo que le sucede con el palmillero y así respondió. "A mí personalmente Kevin me parece mucho mejor ahora que cuando llegué. Es mejor ahora mismo. ¿Cómo será si no ha jugado? Es un jugador preparado y tratamos de ayudarle a que entienda mejor el juego y pueda hacer más cosas. A partir de ahí es la tranquilidad que tiene que tener de aprender. No es fácil porque son chicos jóvenes que aparecen y son un boom y ahora se ven... La diferencia entre el mejor y otros es seguir aprendiendo. Volverá a tener minutos, como Antoñín o Vadillo, hay momentos en los que aparece uno y los demás tienen que ayudar. Los objetivos del equipo son mejores respecto a la competencia. Kevin tiene que trabajar para volver a tener minutos y demostrar que está bien", decía el vitoriano.

"Solo hemos recibido una oferta formal y es por Kevin y la postura es no malvender mientras se pueda. El día que haya que hacerlo, como ocurrió con Antoñín en su momento, ojalá que no, habrá que hacerlo por viabilidad. Mientras tanto, escuchamos todas las ofertas pero sólo atenderemos a las que creamos que son bien valoradas y el valor se lo ponemos nosotros", explicaba Manolo Gaspar en la valoración del mercado de invierno sobre el interés que en el mercado había suscitado el jugador malagueño, que cumplió 21 años. Ahora mismo, su valoración, lógicamente, se resiente.